Монеты Bitcoin. Фото: УНИАН

25 ноября Верховная Рада приняла законопроект, полностью легализующий рынок виртуальных активов и устанавливающий правила налогообложения операций с криптовалютой. За решение проголосовал 271 народный депутат, ведь принятие этого документа является одним из обязательств Украины перед ЕС в рамках программ Ukraine Facility и МВФ.

Какую сумму налогов будут платить владельцы криптоактивов — выясняли Новини.LIVE.

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Какие режимы налогообложения вводятся и когда закон вступит в силу

Для владельцев криптовалюты закон устанавливает общее правило в виде уплаты 23% налога исключительно с дохода: 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

То есть, если владелец криптовалюты вложил 200 000 гривен, а получил 250 000 гривен, налог будет рассчитываться только с разницы, и доход в таком случае составит 238 500 гривен.

Однако до этого введен льготный переходный период, который будет действовать до конца 2028 года. Он будет распространяться на виртуальные активы, приобретенные еще до вступления закона в силу.

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Для владельцев цифровой валюты будет действовать сниженная ставка налога:

5% НДФЛ;

5% военного сбора.

Однако здесь важное правило: сумма налога рассчитывается не из разницы, а из всей суммы.

То есть, если владелец криптовалюты вложил 200 000 гривен, а получил 250 000 гривен, сумма налога составит 25 000 гривен, а чистый доход — 225 000 гривен.

Закон должен подписать Президент Украины Владимир Зеленский, и уже с 1 июля 2027 года документ вступит в силу.

Кто освобождается от уплаты налогов

Однако некоторые владельцы криптокошельков могут быть освобождены от уплаты налогов, в частности те,

кто обменивает одну криптовалюту на другую. Обязанность уплатить налог возникает только при выводе средств в фиатные (традиционные) деньги или оплате товаров и услуг;

кто получает общую сумму прибыли от операций за год, не превышающую размер минимальной заработной платы.

В 2026 году размер минимальной зарплаты составляет 8 647 гривен. В 2027 году предлагается установить её на уровне 9 546 гривен. Однако депутаты ещё могут вносить поправки, поэтому всё ещё может кардинально измениться.

Какие суммы налогов ожидаются в бюджете

По словам народного депутата Ярослава Железняка, в государственном бюджете следует ожидать как минимум дополнительных 15 миллиардов гривен. Нардеп также отметил, что принятие данного законопроекта не удавалось реализовать на протяжении десятков лет.

Комментарий Ярослава Железняка относительно принятого законопроекта. Фото: скриншот

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали об одной из крупнейших кибератак на криптоактив Binance. Финмониторинг зафиксировал ряд нетипичных платежей на сумму в миллиарды долларов. Эмитенты криптоактивов сразу заблокировали кошельки, с которых выводились крупные суммы.

Также мы рассказывали, как передать криптовалюту по наследству. Чтобы получить доступ к криптокошельку, необходимо иметь данные для входа и авторизации. Однако следует помнить, что передать пароль в завещании нельзя.