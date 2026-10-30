Монеты биткоина. Фото: УНИАН

Мировой рынок криптовалют пережил сильный шок из-за сообщений о возможном масштабном взломе крупнейшей биржи Binance. Аналитики блокчейна зафиксировали серию подозрительных аномальных транзакций с горячих кошельков платформы в нескольких сетях. Общий объем выведенных активов оценивается как минимум в 5,57 миллиардов долларов, что в случае окончательного подтверждения станет крупнейшим хакерским инцидентом за всю историю существования цифровых активов.

Каковы убытки криптовалютного рынка и как происходила возможная утечка данных — выясняли Новини.LIVE.

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С чего все началось

Первые сигналы о проблемах появились после того, как аналитики зафиксировали 87 масштабных транзакций с 70 типами криптоактивов в шести блокчейнах. Сначала было выведено около 2,5 миллиардов долларов в криптовалюте. В течение короткого промежутка времени произошла ещё серия дополнительных транзакций. Итоговая сумма подозрительной утечки выросла до 5,57 миллиардов долларов. Несмотря на возможность отследить направление движения средств, адреса получателей не раскрывают их владельцев.

Как отреагировали эмитенты

Чтобы предотвратить вывод и отмывание похищенных средств, эмитенты ведущих стейблкоинов мгновенно приступили к блокировке подозрительных кошельков.

Компания Tether (USDT) первой заблокировала 971 миллион долларов. Впоследствии генеральный директор Tether Паоло Ардоино сообщил, что сумма замороженных активов превысила 1,567 миллиарда долларов USDT.

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Наряду с Tether блокировку применила компания Circle. Общий объем замороженных на данный момент средств превысил 2,3 миллиарда долларов. А основатель Binance Чанпэн Чжао публично поблагодарил руководство Tether, назвав Паоло Ардоино "спасителем". Чанпэн Чжао подчеркнул, что хотя ситуация и напоминает взлом, он ожидает полного покрытия возможных убытков клиентов за счет ресурсов биржи.

Как отреагировали в Binance

Сама биржа Binance заявила о начале внутренней проверки в связи с потенциальной проблемой безопасности. Представители биржи и Чанпэн Чжао заверили, что средства клиентов находятся в безопасности и все потенциальные потери будут компенсированы. В то же время криптобиржа призвала пользователей быть внимательными и остерегаться фишинговых сообщений от мошенников, пытающихся воспользоваться паникой.

Пост Binance. Фото: Новини.LIVE / скриншот

Что происходит с криптовалютным рынком сегодня

Несмотря на заявления о безопасности, слухи об инциденте вызвали масштабную волну продаж и обвал ключевых индикаторов рынка:

биткоин (BTC) снизился на 2,85% — до 78,7 тысяч долларов;

Ethereum (ETH) потерял 3,89%;

нативный токен биржи BNB упал на 8,03%.

Цены на цифровые валюты. Фото: Новини.LIVE / скриншот

По данным CoinGlass, всего за один час паники были ликвидированы позиции трейдеров на 629 миллионов долларов. Всего за сутки объем принудительно закрытых сделок достиг 950 миллионов долларов. Ситуация остается динамичной.

Если масштабные убытки и факты безвозвратного похищения средств подтвердятся официально, этот инцидент станет самым серьёзным испытанием для безопасности всей мировой криптоиндустрии.

С чем еще стоит ознакомиться

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