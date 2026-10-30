Монети біткоїну. Фото: УНІАН

Світовий криптовалютний ринок зазнав потужного шоку через повідомлення про ймовірний масштабний злам найбільшої біржі Binance. Аналітики блокчейну зафіксували серію підозрілих аномальних транзакцій із гарячих гаманців майданчика у кількох мережах. Загальний обсяг виведених активів оцінюють у щонайменше 5,57 мільярдів доларів, що в разі остаточного підтвердження утворює найбільший хакерський інцидент за всю історію існування цифрових активів.

Які збитки криптовалютного ринку та як відбувався можливий витік даних — дізнавались Новини.LIVE.

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З чого все розпочалось

Перші сигнали про проблеми з'явилися після того, як аналітики зафіксували 87 масштабних транзакцій із 70 типами криптоактивів у шести блокчейнах. Спочатку було виведено близько 2,5 мільярдів доларів у криптовалюті. Протягом короткого проміжку часу відбулась ще серія додаткових транзакцій. Підсумкова сума підозрілого витоку зросла до 5,57 мільярдів доларів. Попри можливість відстежити напрямок руху коштів, адреси отримувачів не розкривають їхніх власників.

Як зреагували емітенти

Щоб запобігти виведенню та обгону викраденого ресурсу, емітенти провідних стейблкоїнів миттєво долучилися до блокування підозрілих гаманців.

Компанія Tether (USDT) на першому заблокувала 971 мільйон доларів. Згодом генеральний директор Tether Паоло Ардоіно повідомив, що сума заморожених активів перевищила 1,567 мільярдів доларів USDT.

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Разом із Tether блокування застосувала компанія Circle. Загальний обсяг заморожених наразі коштів досяг понад 2,3 мільярда доларів. А засновник Binance Чанпен Чжао публічно подякував керівництву Tether, назвавши Паоло Ардоіно "рятівником". Чанпен Чжао підкреслив, що хоч ситуація й нагадує злам, він очікує повного покриття можливих збитків клієнтів за рахунок ресурсів біржі.

Яка відреагували в Binance

Сама біржа Binance заявила про початок внутрішньої перевірки щодо потенційної проблеми з безпекою. Представники біржі та Чанпен Чжао запевнили, що кошти клієнтів перебувають у безпеці і всі потенційні втрати будуть компенсовані. Водночас криптобіржа закликала користувачів бути уважними й остерігатися фішингових повідомлень від шахраїв, які намагаються скористатися панікою.

Пост Binance. Фото: Новини.LIVE / скриншот

Що відбувається з крипторинком сьогодні

Попри заяви про безпеку, чутки про інцидент спричинили масштабну хвилю продажів та обвал ключових індикаторів ринку:

біткоїн (BTC) знизився на 2,85% — до 78,7 тисяч доларів;

Ethereum (ETH) втратив 3,89%;

нативний токен біржі BNB впав на 8,03%.

Ціни на цифрові валюти. Фото: Новини.LIVE / скриншот

За даними CoinGlass, лише за одну годину паніки було ліквідовано позиції трейдерів на 629 мільйонів доларів. Загалом за добу обсяг примусово закритих угод досяг 950 мільйонів доларів. Ситуація залишається динамічною.

Якщо масштабні збитки та факти безповоротного викрадення коштів підтвердяться офіційно, цей інцидент стане найважчим випробуванням для безпеки всієї світової криптоіндустрії.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чи вигідно купувати акції від Apple та Coca-Cola українцям. Переказувати напряму гроші брокерам поки неможливо. Однак українці можуть купити іноземні папери, які вже допущені до обігу в Україні та обліковуються у спеціальній депозитарній системі.

Також Новини.LIVE повідомляли, як передати криптовалюту у спадок. При укладанні заповіту важливо розуміти, що передавати паролі від криптогаманця і карток нотаріусу не можна. Але без цих даних спадкоємець не зможе отримати доступу до коштів.