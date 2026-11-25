Монети Bitcoin. Фото: УНІАН

25 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що повністю легалізує ринок віртуальних активів та встановлює правила оподаткування операцій із криптовалютою. За рішення проголосував 271 народний депутат, адже ухвалення цього документи є одним із зобовʼязань України перед ЄС у межах програм Ukraine Facility та МВФ.

Яку суму податків платитимуть власники криптоактивів — дізнавались Новини.LIVE.

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Які режими оподаткування запроваджують і коли він запрацює

Для власників криптовалюти, закон встановлює загальне правило на рівні оплати 23% податку з виключно з доходу: 18% ПДФО та 5% військового збору.

Тобто, якщо криптовласник вклав 200 000 гривень, а отримав 250 000 гривень, податок вираховуватиметься лише з різниці і дохід у такому випадку дорівнюватиме 238 500 гривень.

Однак перед цим запроваджено пільговий перехідний період, який працюватиме до кінця 2028 року. Він поширюватиметься на віртуальні активи, придбані ще до набрання законом чинності.

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Для власників цифрової валюти діятиме знижена ставка податку:

5% ПДФО;

5% військового збору.

Однак тут важливе правило, що сума податку вираховується не з різниці, а з усієї суми.

Тобто, якщо криптовласник вклав 200 000 гривень, а отримав 250 000 гривень, сума податку дорівнюватиме 25 000 гривень, а чистий дохід 225 000 гривень.

Закон має підписати Президент України Володимир Зеленський, і вже з 1 липня 2027 року документ набуде чинності.

Хто звільнений від сплати податків

Однак деякі власники криптогаманців можуть бути звільнені від сплати податків, зокрема ті:

хто обмінює одну криптовалюту на іншу. Обовʼязок сплатити податок виникає лише при виведенні кошти у фіатні (традиційні) гроші або оплаті товарів і послуг;

хто отримує загальну суму прибутку від операцій за рік, що не перевищує розмір мінімальної заробітної плати.

У 2026 році розмір мінімальної зарплати становить 8 647 гривень. У 2027 році пропонують встановити її на рівні 9 546 гривень. Однак депутати ще можуть вносити правки, тож все ще може кардинально змінитись.

Які суми податків очікують в бюджеті

За словами народного депутата Ярослава Железняка, в державному бюджеті варто очікувати щонайменше додаткових 15 мільярдів гривень. Нардеп також зазначив, що ухвалення даного законопроєкту не вдавалось реалізувати десятки років.

Коментар Ярослава Железняка стосовно ухваленого законопроєкту. Фото: скриншот

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про одну з найбільших кібератак на криптоактив Binance. Фінмоніторинг зафіксував низку нетипових платежів на перекази у розмірі мільярдів доларів. Емітенти криптоактивів одразу заблокували гаманці, які виводили великі суми.

Також ми розповідали, як передати у спадок криптовалюту. Щоб отримати доступ до криптогаманці, треба мати необхідні дані для входу та авторизації. Однак треба памʼятати, що передати пароль у заповіт не можна.