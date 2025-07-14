Выезд из Украины в Румынию — с чем категорически нельзя пересекать границу

Очередь из авто на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Румыния приютила немало наших граждан. При выезде из Украины нужно обратить внимание на свой багаж, поскольку с некоторыми предметами на таможне могут не пропустить. Это касается продуктов питания, запрещенных товаров и валютных ценностей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что украинцы не провезут через границу Румынии.

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Что запрещено ввозить в Румынию

Украинцы могут путешествовать по территории соседнего государства 90 дней в течение 180-дневного срока по биометрическому паспорту. Или — оформить временную защиту, если бегут от полномасштабной войны. На границе придется столкнуться с проблемами в случае транспортировки запрещенных вещей.

По информации сайта Visit Ukraine, существует табу на ввоз в Румынию таких предметов:

наркотических средств, психотропных веществ;

оружия и боеприпасов;

материалов порнографического или экстремистского характера;

токсичных и радиоактивных веществ;

рецептурных средств;

товаров пиратского производства и контрафактных предметов;

диких животных.

Что касается еды, то под запрет подпадает мясо-молочная продукция, мед, консервы и любые изделия, способные привести к заболеванию животных. Домашних любимцев можно ввозить, но только при наличии ветеринарного паспорта с пометкой о прививках против основных болезней.

Какие вещи пропустят через румынскую границу

Таможенные тарифы, НДС и акцизный сбор не распространяются на вещи личного использования (одежда, техника до одной единицы каждого вида, аксессуары и т.д.), лекарства для собственных нужд (может понадобиться рецепт или медицинское подтверждение), 10 литров горючего в переносной канистре. Стоит знать о таких ограничениях:

до 1 литра спирта или алкоголя крепостью более 22%;

до 2 литров вина или 16 литров пива;

до 40 сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов табака;

до 200 г кофе;

до 50 мл духов.

Также путешественники могут перевозить валютные ценности, то есть наличные или банковские металлы. Закон позволяет транспортировку через границу суммы до 10 000 евро в эквиваленте без письменного декларирования. В случае превышения лимита деньги необходимо задекларировать и предоставить подтверждение источника. В противном случае валюту могут конфисковать.

Как добраться до Румынии без авто

Лучший вариант — купить билет на автобус. Если выезжать из Киева в Бухарест, то наименьшая цена за место в транспорте — 2 000 грн, время в пути составляет 22 часа. Самый дорогой билет в июле 2025 года (с пересадкой в аэропорту Будапешта) стоит более 7 000 грн. Сэкономить минимум 500 грн удастся при выезде из Черновцов, а дорога займет всего 11 часов.

Напомним, туристам запрещено вывозить некоторые предметы с курортов. Например, ракушки не позволяют транспортировать из Египта, ОАЭ, Таиланда и Доминиканы. В Италии придется заплатить штраф до 3 000 евро за вывоз песка с острова Сицилия.

Также мы писали, что происходит летом с ценами на продукты в популярном супермаркете Румынии. За куриные яйца нужно отдать в среднем 12,99 лея (125 грн), за питьевую воду в пластиковых бутылочках — от 3,99 до 5,49 лея (38-52 грн).