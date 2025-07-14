Виїзд з України в Румунію — з чим категорично не можна перетинати кордон

Черга з авто на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Румунія прихистила чимало наших громадян. При виїзді з України потрібно звернути увагу на свій багаж, оскільки з деякими предметами на митниці можуть не пропустити. Це стосується продуктів харчування, заборонених товарів і валютних цінностей.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що українці не провезуть через кордон Румунії.

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Що заборонено ввозити в Румунію

Українці можуть подорожувати територією сусідньої держави 90 днів упродовж 180-денного терміну за біометричним паспортом. Або оформити тимчасовий захист, якщо втікають від повномасштабної війни. На кордоні доведеться стикнутися з проблемами у разі транспортування заборонених речей.

За інформацією сайту Visit Ukraine, існує табу на ввезення в Румунію таких предметів:

наркотичних засобів, психотропних речовин;

зброї та боєприпасів;

матеріалів порнографічного чи екстремістського характеру;

токсичних і радіоактивних речовин;

рецептурних засобів;

товарів піратського виробництва та контрафактних предметів;

диких тварин.

Що стосується їжі, то під заборону підпадає м'ясо-молочна продукція, мед, консерви та будь-які вироби, які здатні призвести до захворювання тварин. Домашніх улюбленців можна ввозити, але тільки за наявності ветеринарного паспорта з поміткою про щеплення проти основних хвороб.

Які речі пропустять через румунський кордон

Митні тарифи, ПДВ та акцизний збір не поширюються на речі особистого використання (одяг, техніку до одної одиниці кожного виду, аксесуари тощо), ліки для власних потреб (може знадобитися рецепт або медичне підтвердження), 10 літрів пального в переносній каністрі. Варто знати про такі обмеження:

до 1 літра спирту чи алкоголю міцністю понад 22%;

до 2 літрів вина чи 16 літрів пива;

до 40 сигарет, або 50 сигар, або 250 грамів тютюну;

до 200 г кави;

до 50 мл парфумів.

Також мандрівники можуть перевозити валютні цінності, тобто готівку чи банківські метали. Закон дозволяє транспортування через кордон суми до 10 000 євро в еквіваленті без письмового декларування. У разі перевищення ліміту кошти необхідно задекларувати і надати підтвердження джерела. В протилежному випадку валюту можуть конфіскувати.

Як дістатися до Румунії без авто

Найкращий варіант — купити квиток на автобус. Якщо виїжджати з Києва в Бухарест, то найменша ціна за місце у транспорті — 2 000 грн, час у дорозі становить 22 години. Найдорожчий квиток у липні 2025 року (з пересадкою в аеропорту Будапешта) коштує понад 7 000 грн. Зекономити мінімум 500 грн вдасться при виїзді з Чернівців, а дорога триватиме лише 11 годин.

Нагадаємо, туристам заборонено вивозити деякі предмети з курортів. Наприклад, мушлі не дозволяють транспортувати з Єгипту, ОАЕ, Таїланду та Домінікани. В Італії доведеться заплатити штраф до 3 000 євро за вивезення піску з острова Сицилія.

Також ми писали, що відбувається влітку з цінами на продукти в популярному супермаркеті Румунії. За курячі яйця потрібно віддати в середньому 12,99 лея (125 грн), за питну воду в пластикових пляшечках — від 3,99 до 5,49 лея (38-52 грн).