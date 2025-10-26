Отопительный сезон 2025-2026 — кому и какой процент расходов на тепло компенсирует государство

Человек регулирует температуру на батарее. Фото: УНИАН

Оплата жилищно-коммунальных услуг — это обязанность каждого гражданина Украины. В то же время государство предусматривает ряд льгот и скидок для отдельных категорий населения, которые могут уменьшить расходы на эти услуги или полностью освободить людей от их оплаты.

О том, кто сможет меньше платить за отопление в этом сезоне, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

От чего зависит размер коммунальных льгот

В Министерстве социальной политики Украины объяснили, что льгота — это законодательно определенное преимущество, предоставляемое определенным группам лиц. К ним относятся, в частности, ветераны войны, члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС, дети войны, многодетные семьи и другие.

Размер и порядок предоставления льгот могут зависеть от уровня доходов семьи или же быть фиксированными — без учета материального состояния.

Кому государство гарантирует скидки при оплате счетов за отопление в 2025 году

Согласно действующему законодательству, право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также на приобретение твердого топлива или сжиженного газа имеют следующие категории граждан:

100% скидка на оплату ЖКУ предоставляется:

Гражданам, имеющим особые заслуги перед Украиной, а также членам семей умерших лиц с такими заслугами (родителям, супругам и т.д.). Пенсионерам, ранее работавшим в сфере образования, здравоохранения, фармации, библиотеках или защите растений в сельской местности или поселках городского типа. Работникам (или бывшим работникам) музеев, учреждений культуры и образования сферы культуры, проживающих в сельской местности или поселках городского типа.

75% скидку при оплате коммуналки имеют:

Участники боевых действий (УБД) имеют 75% скидки на оплату жилья и коммунальных услуг.

50% скидка устанавливается для:

Участников войны. Членам семей погибших военных. Отдельных категорий лиц, которые стали жертвами нацистских преследований. Семей, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой. Членов семей лиц службы гражданской защиты, погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей. Многодетных семей, детских домов семейного типа, приемных семей, а также семей опекунов или попечителей. Супругов умерших ликвидаторов аварии на ЧАЭС и опекунов их детей (если смерть связана с последствиями катастрофы). Бывших работников службы гражданской защиты, уволенных по возрасту, состоянию здоровья или выслуге лет, которые стали лицами с инвалидностью при исполнении служебных обязанностей, и членов их семей.

25% скидка на оплату коммунальных услуг предоставляется:

Детям войны.

Если в одном домохозяйстве проживает несколько граждан, имеющих право на льготы (например, двое участников боевых действий), скидка рассчитывается для одного из них. При этом предпочтение отдается человеку, который имеет право на больший процент льготы.

Ранее мы писали, что жилищная субсидия помогает семьям с низкими доходами оплачивать коммунальные услуги. Чем меньше доход, тем большую часть расходов покрывает государство.

Также мы рассказывали, что из-за возобновления отключений электроэнергии и возможных перебоев с отоплением украинцы задумываются, где зимовать выгоднее — в городе или в селе. Мы проанализировали расходы на базовые коммунальные услуги, чтобы понять, где зима обходится дешевле.