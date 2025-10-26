Опалювальний сезон 2025-2026 — кому та який відсоток витрат на тепло компенсує держава

Людина регулює температуру на батареї. Фото: УНІАН

Оплата житлово-комунальних послуг — це обов’язок кожного громадянина України. Водночас держава передбачає низку пільг і знижок для окремих категорій населення, які можуть зменшити витрати на ці послуги або повністю звільнити людей від їх оплати.

Про те, хто зможе менше платити за опалення цього сезону, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Від чого залежить розмір комунальних пільг

В Міністерстві соціальної політики України пояснили, що пільга — це законодавчо визначена перевага, що надається певним групам осіб. До них належать, зокрема, ветерани війни, члени сімей загиблих Захисників і Захисниць України, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, діти війни, багатодітні родини та інші.

Розмір і порядок надання пільг можуть залежати від рівня доходів сім’ї або ж бути фіксованими — без урахування матеріального стану.

Кому держава гарантує знижки при оплаті рахунків за опалення у 2025 році

Відповідно до чинного законодавства, право на пільги щодо сплати житлово-комунальних послуг, а також на придбання твердого палива чи скрапленого газу мають такі категорії громадян:

100% знижка на оплату ЖКП надається:

Громадянам, які мають особливі заслуги перед Україною, а також членам сімей померлих осіб із такими заслугами (батькам, подружжю тощо). Пенсіонерам, що раніше працювали у сфері освіти, охорони здоров’я, фармації, бібліотеках або захисті рослин у сільській місцевості чи селищах міського типу. Працівникам (або колишнім працівникам) музеїв, закладів культури та освіти сфери культури, які проживають у сільській місцевості чи селищах міського типу.

75% знижку при сплаті комуналки мають:

Учасники бойових дій (УБД) мають 75% знижки на оплату житла та комунальних послуг.

50% знижка встановлюється для:

Учасників війни. Членам сімей загиблих військових. Окремих категорій осіб, які стали жертвами нацистських переслідувань. Сімей, у яких виховується дитина з інвалідністю, яка пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Членів сімей осіб служби цивільного захисту, які загинули або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків. Багатодітних родин, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, а також родин опікунів чи піклувальників. Подружжя померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС і опікунів їхніх дітей (якщо смерть пов’язана з наслідками катастрофи). Колишніх працівників служби цивільного захисту, звільнених за віком, станом здоров’я чи вислугою років, які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та членів їхніх сімей.

25% знижка на оплату комунальних послуг надається:

Дітям війни.

Якщо в одному домогосподарстві проживає кілька громадян, які мають право на пільги (наприклад, двоє учасників бойових дій), знижка розраховується для одного з них. При цьому перевага надається людині, яка має право на більший відсоток пільги.

