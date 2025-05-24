Школьный выпускной в 2025 году — сколько нужно денег на организацию праздника

Школьный выпускной. Фото: скриншот/YouTube

Особое событие в подростковом возрасте, которое должно запомниться каждому школьнику, — это выпускной. Родителям нужно потратить немало денег, дабы устроить детям праздник. До полномасштабной войны этот день отмечали с размахом, но даже в 2025 году, когда праздновать стараются без лишних торжеств, придется собрать значительную сумму.

Сколько стоит школьный выпускной в 2025 году, исследовала команда Codes.

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Средние расходы на выпускной 2025

При желании можно сэкономить на одежде, подарках учителям, фотосессии, банкете, прическе и других атрибутах выпускного. Если сосредоточиться на минимальных ценах и максимально урезать расходы, то праздник обойдется относительно недорого. Но в исследовании брали во внимание средние ценники на рынке, чтобы сформировать результат, приближенный к реальному.

Вот такие средние расходы ждут родителей и школьников в 2025 году:

платье — 10 000 грн;

костюм — 5 500 грн;

обувь — 3 000 грн;

аксессуары — 2 500 грн;

макияж и прическа — 1 600 грн;

фотоальбом — 900 грн;

аренда зала — 6 500 грн;

подарки учителям — 1 300 грн;

фотограф и видеооператор — 3 800 грн.

Расходы на школьный выпускной в 2025 году. Фото: Codes

Всего получается 29 600 грн в среднем, если выпуск организовывают для девочки, и 21 000 грн — если праздник для мальчика. Но стоит учесть региональный фактор, ведь в пиковый период услуги специалистов (бьюти, фотографов и т.д.) обойдутся дороже в большом городе.

"В областных центрах часто возникают дополнительные расходы, например такси или аренда транспорта. Чтобы высокая стоимость празднования не стала неприятным сюрпризом, советуем заранее сравнить предложения различных компаний, магазинов и специалистов", — констатировали авторы исследования.

Расходы на выпускной по областям. Фото: Codes

Например, в Киеве расходы на образ составляют от 10 000 до 20 000 грн, на празднование — от 6 000 до 8 000 грн. Средняя стоимость выпускного в столице — 22 100 грн. Для Днепра сумма меньше — ориентировочно 17 000 грн, для Житомира — около 13 500 грн. А в небольших городках и селах хватит 9 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинская молодежь может воспользоваться несколькими государственными программами поддержки. Первая — гранты в размере 150 000 грн на открытие собственного бизнеса, вторая — льготная ипотека с уменьшенным до 10% первым взносом.

Также мы писали, сколько в среднем зарабатывают директора школ в мае 2025 года. По данным крупного кадрового портала, доходы руководителей учебных заведений находятся на уровне 33 500 грн. Еще год назад средняя зарплата директора составляла 23 500 грн.