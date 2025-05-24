Школьный выпускной в 2025 году — сколько нужно денег на организацию праздника

Выпускной 2025 — в какую сумму обойдется праздник родителям
Особое событие в подростковом возрасте, которое должно запомниться каждому школьнику, — это выпускной. Родителям нужно потратить немало денег, дабы устроить детям праздник. До полномасштабной войны этот день отмечали с размахом, но даже в 2025 году, когда праздновать стараются без лишних торжеств, придется собрать значительную сумму.
Сколько стоит школьный выпускной в 2025 году, исследовала команда Codes.
Средние расходы на выпускной 2025
При желании можно сэкономить на одежде, подарках учителям, фотосессии, банкете, прическе и других атрибутах выпускного. Если сосредоточиться на минимальных ценах и максимально урезать расходы, то праздник обойдется относительно недорого. Но в исследовании брали во внимание средние ценники на рынке, чтобы сформировать результат, приближенный к реальному.
Вот такие средние расходы ждут родителей и школьников в 2025 году:
- платье — 10 000 грн;
- костюм — 5 500 грн;
- обувь — 3 000 грн;
- аксессуары — 2 500 грн;
- макияж и прическа — 1 600 грн;
- фотоальбом — 900 грн;
- аренда зала — 6 500 грн;
- подарки учителям — 1 300 грн;
- фотограф и видеооператор — 3 800 грн.
Всего получается 29 600 грн в среднем, если выпуск организовывают для девочки, и 21 000 грн — если праздник для мальчика. Но стоит учесть региональный фактор, ведь в пиковый период услуги специалистов (бьюти, фотографов и т.д.) обойдутся дороже в большом городе.
"В областных центрах часто возникают дополнительные расходы, например такси или аренда транспорта. Чтобы высокая стоимость празднования не стала неприятным сюрпризом, советуем заранее сравнить предложения различных компаний, магазинов и специалистов", — констатировали авторы исследования.
Например, в Киеве расходы на образ составляют от 10 000 до 20 000 грн, на празднование — от 6 000 до 8 000 грн. Средняя стоимость выпускного в столице — 22 100 грн. Для Днепра сумма меньше — ориентировочно 17 000 грн, для Житомира — около 13 500 грн. А в небольших городках и селах хватит 9 000 грн.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинская молодежь может воспользоваться несколькими государственными программами поддержки. Первая — гранты в размере 150 000 грн на открытие собственного бизнеса, вторая — льготная ипотека с уменьшенным до 10% первым взносом.
Также мы писали, сколько в среднем зарабатывают директора школ в мае 2025 года. По данным крупного кадрового портала, доходы руководителей учебных заведений находятся на уровне 33 500 грн. Еще год назад средняя зарплата директора составляла 23 500 грн.
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