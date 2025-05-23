Вигідна іпотека і гранти — яку фінансову підтримку може отримати молодь у 2025

Молодь на вулиці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Розуміючи нинішні проблеми молодих людей, український уряд намагається надавати їм всіляку підтримку. Якщо говорити про фінансову складову, то існують різноманітні гранти для молоді, а також програма "єОселя", завдяки якій знижується перший внесок за житло.

Про це розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко під час презентації дослідження "Індекс майбутнього: професійні очікування та розвиток підлітків в Україні", передає кореспондент Новини.LIVE.

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Молодіжний грант на власну справу

Українська молодь від 18 до 25 років може взяти участь у програмі "Власна справа" й отримати фінансову допомогу для створення або розвитку бізнесу. Це урядовий грант, з яким підприємцям набагато легше стартувати на ринку, втілити ідеї в життя.

"Майже в кожній нашій програмі є молодіжна компонента. В нас є гранти для молоді: якщо вам виповнилося 18 років, можете отримати 150 000 грн на започаткування власної справи", — уточнила Юлія Свириденко.

Кошти дозволяється витрачати на закупівлю обладнання, оренду офісу, найм працівників тощо. Головна вимога до претендентів — мати чітке бачення проєкту і бути готовим його реалізувати. Також від молоді вимагають обов’язкового відкриття ФОП. Утапів усього кілька:

сформувати бізнес-план;

подати заявку і документи через портал "Дія";

пройти співбесіду в регіональному центрі зайнятості;

дочекатися рішення в особистому кабінеті на порталі "Дія";

укласти договір мікрогранту;

відкрити підприємницький рахунок.

А через три роки відкриється можливість повторно подати заявку на грант у розмірі 250 000 грн за умови створення принаймні двох робочих місць.

Іпотека для молоді

Інша програма підтримки стосується забезпечення житлом. Як зауважила міністерка економіки, молоді люди часто не мають достатньо коштів для першого внеску за квартиру, навіть якщо їм допомагають батьки. Але завдяки єОселі українцям до 25 років включно надають іпотеку на більш вигідних умовах.

"Перший внесок знижений з 20% до 10%. Я дуже добре пам’ятаю, що першу іпотечну квартиру видали в моєму рідному Чернігові, хлопцеві було 20 років. І він сказав, що просто хотів з’їхати від батьків. Отака мотивація, а в нас є для цього інструмент", — констатувала Свириденко.

Для оформлення заявки треба здійснити такий алгоритм:

відкрити мобільний застосунок "Дія";

перейти в розділ "Сервіси" та вибрати "єОселя";

заповнити заяву;

обрати банк;

підписати документи за допомогою Дія.Підпису.

Згодом відповідь від банку надійде в додаток, що буде сигналом для початку оформлення іпотеки. Зауважимо, за умовами програми кредит дають під 3% або 7% річних, залежно від пільгової категорії.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, роботодавці в Україні неохоче беруть на посади представників деяких категорій. На ринку погано залучені внутрішньо переміщені особи, студенти без досвіду, пенсіонери, молоді матері, особи з інвалідністю, ветерани і досвідчені працівники у віці 50+.

Також ми писали, що у 2025 році державна програма "єОселя" продовжує надавати українцям можливість придбання житла в кредит під пільгові відсотки. Ключовими умовами є фіксована ставка, стартовий внесок від 10% і термін до 20 років.