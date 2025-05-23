Выгодная ипотека и гранты — какую финансовую поддержку может получить молодежь в 2025

Молодежь на улице. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Понимая нынешние проблемы молодых людей, украинское правительство старается оказывать им всяческую поддержку. Если говорить о финансовой составляющей, то существуют различные гранты для молодежи, а также программа "єОселя", благодаря которой снижается первый взнос за жилье.

Об этом рассказала министр экономики Юлия Свириденко во время презентации исследования "Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине", передает корреспондент Новини.LIVE.

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Молодежный грант на собственное дело

Украинская молодежь от 18 до 25 лет может принять участие в программе "Власна справа" и получить финансовую помощь для создания или развития бизнеса. Это правительственный грант, с которым предпринимателям гораздо легче стартовать на рынке, воплотить идеи в жизнь.

"Почти в каждой нашей программе есть молодежная компонента. У нас есть гранты для молодежи: если вам исполнилось 18 лет, можете получить 150 000 грн на открытие собственного дела", — уточнила Юлия Свириденко.

Средства разрешается тратить на закупку оборудования, аренду офиса, найм сотрудников и тому подобное. Главное требование к претендентам — иметь четкое видение проекта и быть готовым его реализовать. Также от молодежи требуют обязательного открытия ФЛП. Этапов всего несколько:

сформировать бизнес-план;

подать заявку и документы через портал "Дія";

пройти собеседование в региональном центре занятости;

дождаться решения в личном кабинете на портале "Дія";

заключить договор микрогранта;

открыть предпринимательский счет.

А через три года откроется возможность повторно подать заявку на грант в размере 250 000 грн при условии создания по крайней мере двух рабочих мест.

Ипотека для молодежи

Другая программа поддержки касается обеспечения жильем. Как отметила министр экономики, молодые люди часто не имеют достаточно денег для первого взноса за квартиру, даже если им помогают родители. Но благодаря єОселі украинцам до 25 лет включительно предоставляют ипотеку на более выгодных условиях.

"Первый взнос снижен с 20% до 10%. Я очень хорошо помню, что первую ипотечную квартиру выдали в моем родном Чернигове, парню было 20 лет. И он сказал, что просто хотел съехать от родителей. Вот такая мотивация, а у нас есть для этого инструмент", — констатировала Свириденко.

Для оформления заявки нужно осуществить такой алгоритм:

открыть мобильное приложение "Дія";

перейти в раздел "Сервисы" и выбрать "єОселя";

заполнить заявление;

выбрать банк;

подписать документы с помощью Дія.Підпис.

Впоследствии ответ от банка поступит в приложение, что будет сигналом для начала оформления ипотеки. Отметим, по условиям программы кредит дают под 3% или 7% годовых, в зависимости от льготной категории.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, работодатели в Украине неохотно берут на должности представителей некоторых категорий. На рынке плохо вовлечены внутренне перемещенные лица, студенты без опыта, пенсионеры, молодые матери, лица с инвалидностью, ветераны и опытные сотрудники в возрасте 50+.

Также мы писали, что в 2025 году государственная программа "єОселя" продолжает предоставлять украинцам возможность приобретения жилья в кредит под льготные проценты. Ключевыми условиями являются фиксированная ставка, стартовый взнос от 10% и срок до 20 лет.