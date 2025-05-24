Шкільний випускний у 2025 році — скільки треба грошей на організацію свята

Шкільний випускний. Фото: скриншот/YouTube

Особлива подія у підлітковому віці, яка має запам’ятатися кожному школяреві — це випускний. Батькам потрібно витратити немало грошей, аби влаштувати дітям свято. До повномасштабної війни цей день відмічали з розмахом, але навіть у 2025 році, коли святкувати намагаються без зайвих урочистостей, доведеться зібрати значну суму.

Скільки коштує шкільний випускний у 2025, дослідила команда Codes.

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Середні витрати на випускний 2025

За бажання можна зекономити на одязі, подарунках вчителям, фотосесії, банкеті, зачісці та інших атрибутах випускного. Якщо зосереджуватися на мінімальних цінах та урізати витрати до максимуму, то свято обійдеться відносно недорого. Але в дослідженні брали до уваги середні цінники на ринку, аби сформувати результат, наближений до реального.

Ось такі середні витрати чекають батьків і школярів у 2025 році:

сукня — 10 000 грн;

костюм — 5 500 грн;

взуття — 3 000 грн;

аксесуари — 2 500 грн;

макіяж і зачіска — 1 600 грн;

фотоальбом — 900 грн;

оренда зали — 6 500 грн;

подарунки вчителям — 1 300 грн;

фотограф та відеооператор — 3 800 грн.

Витрати на шкільний випускний у 2025 році. Фото: Codes

Всього виходить 29 600 грн у середньому, якщо випуск організовують для дівчинки, і 21 000 грн — якщо свято для хлопчика. Але варто врахувати регіональний фактор, бо в піковий період послуги спеціалістів (б’юті, фотографів тощо) обійдуться дорожче у великому місті.

"В обласних центрах часто виникають додаткові витрати, як-от таксі чи оренда транспорту. Щоб висока вартість святкування не стала неприємним сюрпризом, радимо заздалегідь порівняти пропозиції різних компаній, магазинів і спеціалістів", — констатували автори дослідження.

Витрати на випускний по областям. Фото: Codes

Наприклад, у Києві витрати на образ становлять від 10 000 до 20 000 грн, на святкування — від 6 000 до 8 000 грн. Середня вартість випускного у столиці — 22 100 грн. Для Дніпра сума менша — орієнтовно 17 000 грн, для Житомира — близько 13 500 грн. А в невеликих містечках і селах вистачить 9 000 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українська молодь може скористатися кількома державними програмами підтримки. Перша — гранти у розмірі 150 000 грн на відкриття власного бізнесу, друга — пільгова іпотека зі зменшеним до 10% першим внеском.

Також ми писали, скільки в середньому заробляють директори шкіл у травні 2025 року. За даними великого кадрового порталу, доходи керівників закладів освіти перебувають на рівні 33 500 грн. Ще рік тому середня зарплата директора становила 23 500 грн.