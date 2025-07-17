Денежное обеспечение военных, выведенных в распоряжение — суммы в июле 2025 года

Выплаты военным в распоряжении — кому и сколько начисляют
Военнослужащих, находящихся на длительном лечении после ранения, или тех, кого признали непригодными или ограниченно пригодными для службы в подразделении, выводят в распоряжение. За этот период им должно начисляться денежное обеспечение.
О том, сколько получают военные в распоряжении, рассказали на портале АрмияInform.
Кого и почему выводят в распоряжение
Полный перечень оснований для вывода военнослужащих в распоряжение содержится в указе президента "О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины". Кроме как необходимость в длительном лечении или признание непригодным или ограниченно годным, могут быть следующие причины:
- расформирование (реформирование) воинской части или сокращение штатных должностей, если не решен вопрос о дальнейшем служебном использовании высвобожденных военнослужащих;
- понижение в должности в порядке дисциплинарного взыскания или назначения на низшую должность на основании заключения аттестации, если невозможно сразу назначить военнослужащего на низшую должность;
- возвращение военнослужащих, которые были направлены за границу для прохождения военной службы или обучения — в случае невозможности назначения на должность;
- отчисление слушателя дневной формы обучения из высшего учебного заведения;
- отстранение военнослужащего от должности во время досудебного расследования или судебного производства;
- если в отношении военнослужащих применены меры пресечения уголовного производства в виде домашнего ареста или содержания под стражей или по приговору суда применены такие наказания, как арест или содержание в дисциплинарном батальоне;
- если военнослужащие отсутствуют более десяти суток;
- пребывание военнослужащего в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, в случае расформирования воинской части и при отсутствии возможности переместить такого военнослужащего на вакантную должность.
Сколько получают военные в распоряжении
Защитник, который находится в распоряжении после лечения или по другим причинам, должен получать:
- в течение двух месяцев после зачисления в распоряжение — денежное обеспечение по последней занимаемой должности в полном объеме;
- после пребывания в распоряжении более двух месяцев — оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет.
Если военно-врачебной комиссией военнослужащий признан непригодным или ограниченно годным, то также добавляется ежемесячное вознаграждение в размере 20 100 гривен.
В случае вывода в распоряжение из-за длительного лечения после ранения в течение пребывания в стационаре (или в отпуске для лечения) военнослужащим выплачивается дополнительное вознаграждение в 100 тысяч гривен.
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