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Главная Экономика Выплаты военным в распоряжении — кому и сколько начисляют

Выплаты военным в распоряжении — кому и сколько начисляют

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 18:15
Денежное обеспечение военных, выведенных в распоряжение — суммы в июле 2025 года
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащих, находящихся на длительном лечении после ранения, или тех, кого признали непригодными или ограниченно пригодными для службы в подразделении, выводят в распоряжение. За этот период им должно начисляться денежное обеспечение.

О том, сколько получают военные в распоряжении, рассказали на портале АрмияInform.

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Кого и почему выводят в распоряжение

Полный перечень оснований для вывода военнослужащих в распоряжение содержится в указе президента "О Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины". Кроме как необходимость в длительном лечении или признание непригодным или ограниченно годным, могут быть следующие причины:

  • расформирование (реформирование) воинской части или сокращение штатных должностей, если не решен вопрос о дальнейшем служебном использовании высвобожденных военнослужащих;
  • понижение в должности в порядке дисциплинарного взыскания или назначения на низшую должность на основании заключения аттестации, если невозможно сразу назначить военнослужащего на низшую должность;
  • возвращение военнослужащих, которые были направлены за границу для прохождения военной службы или обучения — в случае невозможности назначения на должность;
  • отчисление слушателя дневной формы обучения из высшего учебного заведения;
  • отстранение военнослужащего от должности во время досудебного расследования или судебного производства;
  • если в отношении военнослужащих применены меры пресечения уголовного производства в виде домашнего ареста или содержания под стражей или по приговору суда применены такие наказания, как арест или содержание в дисциплинарном батальоне;
  • если военнослужащие отсутствуют более десяти суток;
  • пребывание военнослужащего в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, в случае расформирования воинской части и при отсутствии возможности переместить такого военнослужащего на вакантную должность.

Сколько получают военные в распоряжении

Защитник, который находится в распоряжении после лечения или по другим причинам, должен получать:

  • в течение двух месяцев после зачисления в распоряжение — денежное обеспечение по последней занимаемой должности в полном объеме;
  • после пребывания в распоряжении более двух месяцев — оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет.

Если военно-врачебной комиссией военнослужащий признан непригодным или ограниченно годным, то также добавляется ежемесячное вознаграждение в размере 20 100 гривен.

В случае вывода в распоряжение из-за длительного лечения после ранения в течение пребывания в стационаре (или в отпуске для лечения) военнослужащим выплачивается дополнительное вознаграждение в 100 тысяч гривен.

Ранее мы писали, на какие минимальные и максимальные выплаты могут рассчитывать защитники с 1 августа 2025 года.

Также узнавайте, как военнослужащему получить материальную помощь на решение социально-бытовых вопросов.

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Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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