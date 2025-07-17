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Головна Економіка Виплати військовим у розпорядженні — кому та скільки нараховують

Виплати військовим у розпорядженні — кому та скільки нараховують

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 18:15
Грошове забезпечення військових, виведених у розпорядження — суми у липні 2025
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовців, які перебувають на тривалому лікуванні після поранення, або тих, кого визнали непридатними, або обмежено придатними для служби у підрозділі, виводять у розпорядження. За цей період їм має нараховуватися грошове забезпечення.

Про те, скільки отримують військові у розпорядженні, розповіли на порталі АрміяInform.

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Кого і чому виводять у розпорядження

Повний перелік підстав для виведення військовослужбовців у розпорядження міститься в указі президента "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України". Окрім як необхідність у тривалому лікуванні або визнання непридатним чи обмежено придатним, можуть бути такі причини:

  • розформування (реформування) військової частини або скорочення штатних посад, якщо не розв’язане питання щодо подальшого службового використання вивільнених військовослужбовців;
  • пониження у посаді у порядку дисциплінарного стягнення або призначення на нижчу посаду на підставі висновку атестування, якщо неможливо відразу призначити військовослужбовця на нижчу посаду;
  • повернення військовослужбовців, які були направлені за кордон для проходження військової служби або навчання — у разі неможливості призначення на посаду;
  • відрахування слухача денної форми навчання з вищого навчального закладу;
  • відсторонення військовослужбовця від посади під час досудового розслідування або судового провадження;
  • якщо стосовно військовослужбовців застосовано запобіжні заходи кримінального провадження у виді домашнього арешту або тримання під вартою чи за вироком суду застосовані такі покарання, як арешт або тримання в дисциплінарному батальйоні;
  • якщо військовослужбовці відсутні понад десять діб;
  • перебування військовослужбовця у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у разі розформування військової частини та за відсутності можливості перемістити такого військовослужбовця на вакантну посаду.

Скільки отримують військові у розпорядженні

Захисник, який перебуває у розпорядженні після лікування або з інших причин, має отримувати:

  • впродовж двох місяців після зарахування у розпорядження — грошове забезпечення за останньою займаною посадою у повному обсязі;
  • після перебування у розпорядженні понад два місяці — оклад за військовим званням та надбавку за вислугу років. 

Якщо військово-лікарською комісією військовослужбовця визнано непридатним або обмежено придатним, то також додається щомісячна винагорода у розмірі 20 100 гривень.

У випадку виведення в розпорядження через тривале лікування після поранення впродовж перебування в стаціонарі (або у відпустці для лікування) військовослужбовцям виплачується додаткова винагорода у 100 тисяч гривень.

Раніше ми писали, на які мінімальні та максимальні виплати можуть розраховувати захисники з 1 серпня 2025 року.

Також дізнавайтеся, як військовослужбовцю отримати матеріальну допомогу на розв'язання соціально-побутових питань. 

зарплати виплати ЗСУ військові військовослужбовці
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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