Выплаты для людей с инвалидностью — кто может остаться без пенсии в 2025

Женщина держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году в Украине обновили правила продления выплат пенсии по инвалидности. Теперь четко определено, кто должен проходить повторную медицинскую экспертизу, а в каких случаях пенсию продлевают автоматически.

О том, кто может потерять пенсию по инвалидности в 2025 году, отмечается в Законе № 4170-ІХ.

Реклама

Читайте также:

Как изменились условия получения пенсий по инвалидности в 2025 году

В соответствии с Законом № 4170-ІХ и положениями статей 30-35 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", люди с инвалидностью имеют право на пенсионное обеспечение при определенных условиях. Одним из важных пунктов является необходимость прохождения повторной медико-социальной экспертизы.

Если человек без уважительной причины не появляется на переосвидетельствование, выплаты приостанавливаются с первого числа следующего месяца после установленной даты обследования. Среди изменений также можно выделить:

Для военных: пенсии по инвалидности для военнослужащих выплачиваются на весь период службы. Предусмотрены исключения: если переосвидетельствование невозможно пройти по объективным причинам, перечень которых утверждает Кабмин, выплаты не останавливаются. Автоматическое продление статуса: Если переосвидетельствование должно было состояться в период с января по июнь 2025 года, инвалидность и соответствующие выплаты автоматически продлеваются до 1 июля 2025 года. Временное прекращение выплат: в случае, если человек не проходит переосвидетельствование в установленные сроки, начисление пенсии останавливается со следующего месяца.

Когда нужно пройти повторное обследование и кому это делать не обязательно

Мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет со II или III группой инвалидности должны пройти переосвидетельствование в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года. Для других категорий граждан крайний срок прохождения повторной экспертизы — до 1 апреля 2026 года. Однако есть несколько исключений. Это касается:

Тех, у кого инвалидность установлена бессрочно. Людей, которые живут на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий. Граждан с тяжелыми болезнями, которые не могут самостоятельно передвигаться и ухаживать за собой.

Также для военнослужащих и представителей силовых структур инвалидность считается действующей на весь период службы и еще в течение 60 дней после увольнения. Благодаря этим обновлениям процедуру продления пенсии сделали проще, а гарантии ее выплат — более надежными для тех, кто действительно в этом нуждается.

Ранее мы писали, что граждане Украины с инвалидностью имеют право на дополнительную государственную поддержку в виде различных льгот. Для таких людей отдельные услуги могут предоставляться по сниженным тарифам или даже бесплатно.

Также мы рассказывали, что у некоторых пенсионеров возникает ситуация, когда они не успевают снять средства с банковской карты вовремя, а некоторые сознательно накапливают деньги. Однако следует учитывать, что когда на счету длительное время не фиксируется никакой финансовой активности, банк может временно прекратить зачисление средств.