Пільги для людей з II групою інвалідності — які витрати покриває держава у квітні

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Українці, які мають інвалідність, можуть розраховувати на додаткову підтримку від держави у вигляді пільг. Таким громадянам деякі послуги надаються зі знижкою або безплатно. Рівень підтримки залежить від групи інвалідності, яких всього три.

Про те, які пільги матимуть люди з II групою інвалідності квітні 2025 року, визначено законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

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Які робочі пільги мають люди з II групою інвалідності

До категорії людей з інвалідністю II групи належать люди, які здатні до самообслуговування, але у роботі потребують спеціальних умов. Зокрема, вони не підлягають випробувальному терміну, а також мають право на розірвання трудового договору без пояснення причин.

Працівники з II групою інвалідності можуть встановлювати індивідуальний графік, наприклад, неповний робочий день або користуватися пільговими умовами праці.

Також вони можуть взяти відпустку в будь-який час, навіть до шести місяців безперервної роботи. До того ж таким працівникам надається щорічна відпустка більшої тривалості.

Які послуги покриває держава у 2025 році

В Україні для всіх категорій людей з інвалідністю передбачено певні пільги. Однак, щоб скористатися ними, необхідно мати посвідчення, яке підтверджує відповідний статус. У 2025 році українці, яким встановили II групу інвалідності, можуть розраховувати на таку підтримку:

Комунальні пільги

Законодавство України не передбачає пільги на оплату ЖКП для людей з інвалідністю II групи, однак вони можуть звернутися до органів соціального захисту за субсидією. Щодо житла, то люди з інвалідністю II групи мають право на першочергове отримання житла в разі потреби в поліпшенні житлових умов, особливо серед постраждалих на виробництві та військовослужбовців.

Пільги на ліки

Громадяни з інвалідністю II групи можуть отримати лікарські засоби за рецептами лікарів з оплатою 50% їх вартості, а для людей, які втратили працездатність через війну видача лікарських засобів безплатна.

Також передбачена пільга на отримання протезно-ортопедичних виробів, спеціальних засобів для пересування та допоміжних засобів для самообслуговування.

Для людей з порушенням зору передбачено забезпечення спеціальними пристроями для орієнтування та спілкування, а також санаторно-курортні путівки.

Пільги на обслуговування та проїзд

Люди з II групою інвалідності мають право на позачергове обслуговування в установах та безплатний проїзд у міському транспорті, окрім таксі. З 1 жовтня по 15 травня вони також можуть отримувати 50% знижку на проїзд в інших видах транспорту. Для безплатного проїзду у Києві, потрібно оформити "картку киянина".

Пільги для освіти та зв'язку

Люди з інвалідністю II групи та діти з інвалідністю мають право на соціальні стипендії, додаткову матеріальну допомогу та вступ до навчальних закладів за квотою. Також передбачено пільгове встановлення стаціонарних телефонів і забезпечення мобільними телефонами для людей з порушенням слуху.

Завдяки пільгам українці з II групою інвалідності можуть не лише зменшити свої повсякденні витрати, а й більш комфортно адаптуватися до соціуму та реалізувати свій потенціал.

Раніше ми писали, що третя група інвалідності охоплює громадян з незначними проблемами зі здоров'ям, які помірно обмежують їхню працездатність і здатність виконувати повсякденні завдання. Ці люди можуть виконувати більшість звичних справ, проте їм необхідна певна допомога та пільгові умови.

Також ми писали, що люди з першою групою інвалідності не можуть самостійно забезпечити свої базові потреби та потребують постійного догляду й допомоги інших. Для підтримки таких людей держава передбачила чимало пільг.