Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow І група інвалідності — які пільги надаватимуть українцям у квітні arrow

І група інвалідності — які пільги надаватимуть українцям у квітні

24 березня 2025 19:05
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пільги для людей з інвалідністю 1 групи — як допомагатиме держава у квітні 2025
Бабуся в інвалідній колясці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Люди, яким присвоєно першу групу інвалідності, не здатні самостійно забезпечити свої щоденні потреби та потребують постійного догляду й допомоги з боку інших людей. З метою підтримки таких громадян держава запровадила низку спеціальних пільг.

Про те, яку підтримку надаватимуть українцям з I групою інвалідності у квітні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Які комунальні пільги можна оформити у 2025 році

Щоб скористатися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг, громадяни з інвалідністю 1 групи мають подати необхідні документи до органів соціального захисту. Люди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, мають право на повне (100%) звільнення від сплати за:

  1. Користування житлом у межах встановлених норм (21 кв. м на одну особу + 10,5 кв. м на сім’ю).
  2. Комунальні послуги (газ, електроенергія, водопостачання) у межах визначених лімітів.

Окрім того, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримують 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг.

Які знижки на ліки та медичні послуги доступні у 2025 році 

Громадяни, які отримують мінімальну пенсію або соціальну допомогу, мають право на безплатне чи частково оплачуване (50%) отримання медикаментів за рецептом лікаря. Додатково для них доступні безплатно або з частковою компенсацією:

  1. Слухові апарати, окуляри, сурдотехніка;
  2. Засоби для пересування, у тому числі електричні візки.
  3. Автомобілі (при наявності відповідних медичних показань).
  4. Протезно-ортопедичні вироби (включно з зубними, очними, щелепними).

Які додаткові пільги надають людям з I групою інвалідності

Для людей із першою групою інвалідності передбачено широкий перелік соціальних гарантій:

  1. Безоплатне протезування для дітей з інвалідністю.
  2. Санаторно-курортне оздоровлення дітей, які мають інвалідність.
  3. Можливість позачергового встановлення домашнього телефонного зв’язку.
  4. Надання слухових апаратів, сурдотехнічних засобів та послуг перекладачів жестової мови для громадян із вадами слуху.
  5. Батьки дітей-інвалідів можуть отримувати грошові виплати під час перебування дитини на санаторно-курортному лікуванні, за наявності відповідного медичного висновку.

Також люди з інвалідністю 1 групи разом із супроводжуючими можуть безплатно користуватись міським транспортом (окрім таксі). Також передбачено 50% знижку на проїзд у внутрішньодержавних видах транспорту (автобусах, поїздах, літаках, річковому транспорті) з 1 жовтня по 15 травня.

Ветерани війни з інвалідністю 1 групи, які досягли 85-річного віку, мають право на один безоплатний квиток в обидва кінці щороку, а також знижку 50% на необмежену кількість внутрішніх поїздок.

Раніше ми писали, що третя група інвалідності охоплює людей з незначними порушеннями здоров'я, які мають помірні обмеження у здатності працювати та виконувати щоденні завдання. Ці люди здатні виконувати більшість звичних справ, але потребують додаткової допомоги та підтримки.

Також ми розповідали, що пільги є важливою частиною соціальної підтримки учасників бойових дій (УБД) та їхніх сімей. Проте є ситуації, коли військовим потрібно оновити дані, аби зберегти знижки на оплату комунальних послуг.

інвалідність пільги допомога особа з інвалідністю соціальний захист
Реклама
Реклама
Реклама