Пільги для людей з інвалідністю 1 групи — як допомагатиме держава у квітні 2025

Бабуся в інвалідній колясці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Люди, яким присвоєно першу групу інвалідності, не здатні самостійно забезпечити свої щоденні потреби та потребують постійного догляду й допомоги з боку інших людей. З метою підтримки таких громадян держава запровадила низку спеціальних пільг.

Про те, яку підтримку надаватимуть українцям з I групою інвалідності у квітні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Які комунальні пільги можна оформити у 2025 році

Щоб скористатися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг, громадяни з інвалідністю 1 групи мають подати необхідні документи до органів соціального захисту. Люди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, мають право на повне (100%) звільнення від сплати за:

Користування житлом у межах встановлених норм (21 кв. м на одну особу + 10,5 кв. м на сім’ю). Комунальні послуги (газ, електроенергія, водопостачання) у межах визначених лімітів.

Окрім того, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримують 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг.

Які знижки на ліки та медичні послуги доступні у 2025 році

Громадяни, які отримують мінімальну пенсію або соціальну допомогу, мають право на безплатне чи частково оплачуване (50%) отримання медикаментів за рецептом лікаря. Додатково для них доступні безплатно або з частковою компенсацією:

Слухові апарати, окуляри, сурдотехніка; Засоби для пересування, у тому числі електричні візки. Автомобілі (при наявності відповідних медичних показань). Протезно-ортопедичні вироби (включно з зубними, очними, щелепними).

Які додаткові пільги надають людям з I групою інвалідності

Для людей із першою групою інвалідності передбачено широкий перелік соціальних гарантій:

Безоплатне протезування для дітей з інвалідністю. Санаторно-курортне оздоровлення дітей, які мають інвалідність. Можливість позачергового встановлення домашнього телефонного зв’язку. Надання слухових апаратів, сурдотехнічних засобів та послуг перекладачів жестової мови для громадян із вадами слуху. Батьки дітей-інвалідів можуть отримувати грошові виплати під час перебування дитини на санаторно-курортному лікуванні, за наявності відповідного медичного висновку.

Також люди з інвалідністю 1 групи разом із супроводжуючими можуть безплатно користуватись міським транспортом (окрім таксі). Також передбачено 50% знижку на проїзд у внутрішньодержавних видах транспорту (автобусах, поїздах, літаках, річковому транспорті) з 1 жовтня по 15 травня.

Ветерани війни з інвалідністю 1 групи, які досягли 85-річного віку, мають право на один безоплатний квиток в обидва кінці щороку, а також знижку 50% на необмежену кількість внутрішніх поїздок.

Раніше ми писали, що третя група інвалідності охоплює людей з незначними порушеннями здоров'я, які мають помірні обмеження у здатності працювати та виконувати щоденні завдання. Ці люди здатні виконувати більшість звичних справ, але потребують додаткової допомоги та підтримки.

Також ми розповідали, що пільги є важливою частиною соціальної підтримки учасників бойових дій (УБД) та їхніх сімей. Проте є ситуації, коли військовим потрібно оновити дані, аби зберегти знижки на оплату комунальних послуг.