Льготы для людей с инвалидностью 1 группы — как будет помогать государство в апреле 2025

Бабушка в инвалидной коляске. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Люди, которым присвоена первая группа инвалидности, не способны самостоятельно обеспечить свои ежедневные потребности и нуждаются в постоянном уходе и помощи со стороны других людей. С целью поддержки таких граждан государство ввело ряд специальных льгот.

О том, какую поддержку будут оказывать украинцам с I группой инвалидности в апреле 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Какие коммунальные льготы можно оформить в 2025 году

Чтобы воспользоваться льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг, граждане с инвалидностью 1 группы должны подать необходимые документы в органы социальной защиты. Люди, которые получили инвалидность в результате боевых действий, имеют право на полное (100%) освобождение от уплаты за:

Пользование жильем в пределах установленных норм (21 кв. м на одного человека + 10,5 кв. м на семью). Коммунальные услуги (газ, электроэнергия, водоснабжение) в пределах определенных лимитов.

Кроме того, граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, получают 50% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Какие скидки на лекарства и медицинские услуги доступны в 2025 году

Граждане, получающие минимальную пенсию или социальную помощь, имеют право на бесплатное или частично оплачиваемое (50%) получение медикаментов по рецепту врача. Дополнительно для них доступны бесплатно или с частичной компенсацией:

Слуховые аппараты, очки, сурдотехника; Средства для передвижения, в том числе электрические коляски. Автомобили (при наличии соответствующих медицинских показаний). Протезно-ортопедические изделия (включая зубные, глазные, челюстные).

Какие дополнительные льготы предоставляют людям с I группой инвалидности

Для людей с первой группой инвалидности предусмотрен широкий перечень социальных гарантий:

Бесплатное протезирование для детей с инвалидностью. Санаторно-курортное оздоровление детей, имеющих инвалидность. Возможность внеочередного установления домашней телефонной связи. Предоставление слуховых аппаратов, сурдотехнических средств и услуг переводчиков жестовой речи для граждан с недостатками слуха. Родители детей-инвалидов могут получать денежные выплаты во время пребывания ребенка на санаторно-курортном лечении, при наличии соответствующего медицинского заключения.

Также люди с инвалидностью 1 группы вместе с сопровождающими могут бесплатно пользоваться городским транспортом (кроме такси). Также предусмотрена 50% скидка на проезд во внутригосударственных видах транспорта (автобусах, поездах, самолетах, речном транспорте) с 1 октября по 15 мая.

Ветераны войны с инвалидностью 1 группы, достигшие 85-летнего возраста, имеют право на один бесплатный билет в оба конца каждый год, а также скидку 50% на неограниченное количество внутренних поездок.

Ранее мы писали, что третья группа инвалидности охватывает людей с незначительными нарушениями здоровья, которые имеют умеренные ограничения в способности работать и выполнять ежедневные задачи. Эти люди способны выполнять большинство привычных дел, но нуждаются в дополнительной помощи и поддержке.

Также мы рассказывали, что льготы являются важной частью социальной поддержки участников боевых действий (УБД) и их семей. Однако есть ситуации, когда военным нужно обновить данные, чтобы сохранить скидки на оплату коммунальных услуг.