Льготы для людей со II группой инвалидности — какие расходы покрывает государство в апреле

Мужчина смотрит в окно: Фото: Pexels

Украинцы, имеющие инвалидность, могут рассчитывать на дополнительную поддержку от государства в виде льгот. Таким гражданам некоторые услуги предоставляются со скидкой или бесплатно. Уровень поддержки зависит от группы инвалидности, которых всего три.

О том, какие льготы будут иметь люди со II группой инвалидности апреле 2025 года, определено законом Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

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Какие рабочие льготы имеют люди со II группой инвалидности

К категории людей с инвалидностью II группы относятся люди, которые способны к самообслуживанию, но в работе нуждаются в специальных условиях. В частности, они не подлежат испытательному сроку, а также имеют право на расторжение трудового договора без объяснения причин.

Работники со II группой инвалидности могут устанавливать индивидуальный график, например, неполный рабочий день или пользоваться льготными условиями труда.

Также они могут взять отпуск в любое время, даже до шести месяцев непрерывной работы. К тому же таким работникам предоставляется ежегодный отпуск большей продолжительности.

Какие услуги покрывает государство в 2025 году

В Украине для всех категорий людей с инвалидностью предусмотрены определенные льготы. Однако, чтобы воспользоваться ими, необходимо иметь удостоверение, подтверждающее соответствующий статус. В 2025 году украинцы, которым установили II группу инвалидности, могут рассчитывать на такую поддержку:

Коммунальные льготы

Законодательство Украины не предусматривает льготы на оплату ЖКУ для людей с инвалидностью II группы, однако они могут обратиться в органы социальной защиты за субсидией. Что касается жилья, то люди с инвалидностью II группы имеют право на первоочередное получение жилья в случае необходимости в улучшении жилищных условий, особенно среди пострадавших на производстве и военнослужащих.

Льготы на лекарства

Граждане с инвалидностью II группы могут получить лекарственные средства по рецептам врачей с оплатой 50% их стоимости, а для людей, которые потеряли трудоспособность из-за войны выдача лекарственных средств бесплатная.

Также предусмотрена льгота на получение протезно-ортопедических изделий, специальных средств для передвижения и вспомогательных средств для самообслуживания.

Для людей с нарушением зрения предусмотрено обеспечение специальными устройствами для ориентирования и общения, а также санаторно-курортные путевки.

Льготы на обслуживание и проезд

Люди со II группой инвалидности имеют право на внеочередное обслуживание в учреждениях и бесплатный проезд в городском транспорте, кроме такси. С 1 октября по 15 мая они также могут получать 50% скидку на проезд в других видах транспорта. Для бесплатного проезда в Киеве, нужно оформить "карточку киевлянина".

Льготы для образования и связи

Люди с инвалидностью II группы и дети с инвалидностью имеют право на социальные стипендии, дополнительную материальную помощь и поступление в учебные заведения по квоте. Также предусмотрено льготное установление стационарных телефонов и обеспечение мобильными телефонами для людей с нарушением слуха.

Благодаря льготам украинцы со II группой инвалидности могут не только уменьшить свои повседневные расходы, но и более комфортно адаптироваться к социуму и реализовать свой потенциал.

Ранее мы писали, что третья группа инвалидности охватывает граждан с незначительными проблемами со здоровьем, которые умеренно ограничивают их работоспособность и способность выполнять повседневные задачи. Эти люди могут выполнять большинство привычных дел, однако им необходима определенная помощь и льготные условия.

Также мы писали, что люди с первой группой инвалидности не могут самостоятельно обеспечить свои базовые потребности и нуждаются в постоянном уходе и помощи других. Для поддержки таких людей государство предусмотрело немало льгот.