Виплати для людей з інвалідністю — хто може залишитись без пенсії у 2025

Жінка тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році в Україні оновили правила продовження виплат пенсії по інвалідності. Тепер чітко визначено, хто повинен проходити повторну медичну експертизу, а в яких випадках пенсію продовжують автоматично.

Про те, хто може втратити пенсію по інвалідності у 2025 році, зазначається в Законі № 4170-ІХ.

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Відповідно до Закону № 4170-ІХ та положень статей 30-35 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", люди з інвалідністю мають право на пенсійне забезпечення за певних умов. Одним із важливих пунктів є необхідність проходження повторної медико-соціальної експертизи.

Якщо людина без поважної причини не з’являється на переогляд, виплати призупиняються з першого числа наступного місяця після встановленої дати обстеження. Серед змін також можна виділити:

Для військових: пенсії за інвалідністю для військовослужбовців виплачуються на весь період служби. Передбачені винятки: якщо переогляд неможливо пройти з об’єктивних причин, перелік яких затверджує Кабмін, виплати не зупиняються. Автоматичне продовження статусу: Якщо переогляд мав відбутися у період з січня по червень 2025 року, інвалідність і відповідні виплати автоматично продовжуються до 1 липня 2025 року. Тимчасове припинення виплат: у випадку, якщо людина не проходить переогляд у визначені строки, нарахування пенсії зупиняється з наступного місяця.

Коли потрібно пройти повторне обстеження та кому це робити не обов'язково

Чоловікам віком від 25 до 60 років з II або III групою інвалідності повинні пройти переогляд у період з 1 квітня по 1 листопада 2025 року. Для інших категорій громадян крайній термін проходження повторної експертизи — до 1 квітня 2026 року. Однак є кілька винятків. Це стосується:

Тих, у кого інвалідність встановлена безстроково. Людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях або у зоні бойових дій. Громадян з тяжкими хворобами, які не можуть самостійно пересуватись і доглядати за собою.

Також для військовослужбовців і представників силових структур інвалідність вважається чинною на весь період служби та ще протягом 60 днів після звільнення. Завдяки цим оновленням процедуру продовження пенсії зробили простішою, а гарантії її виплат — більш надійними для тих, хто дійсно цього потребує.

Раніше ми писали, що громадяни України з інвалідністю мають право на додаткову державну підтримку у вигляді різноманітних пільг. Для таких людей окремі послуги можуть надаватись за зниженими тарифами або навіть безплатно.

Також ми розповідали, що у деяких пенсіонерів виникає ситуація, коли вони не встигають зняти кошти з банківської картки вчасно, а дехто свідомо накопичує гроші. Проте слід враховувати, що коли на рахунку тривалий час не фіксується жодної фінансової активності, банк може тимчасово припинити зарахування коштів.