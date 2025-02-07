Помощь на погребение в 2025 году — сколько денег компенсирует государство

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Государство предоставляет финансовую помощь для организации погребения умершего родственника. Размер этой выплаты определяется в зависимости от того, какую пенсию получал умерший и на основании какого закона она была назначена.

О том, какие выплаты на погребение могут получить украинцы в 2025 году и что для этого нужно, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Если пенсионер получал выплаты по закону, регулирующему обеспечение военных и некоторых других категорий лиц, сумма помощи составляет три месячные пенсии, но не менее 13 420 гривен.

Если пенсия была начислена в соответствии с законодательством о государственном страховании или другими нормативными актами, пособие на погребение составляет два месячных размера пенсии на момент смерти.

Для получения помощи необходимо обратиться в местное отделение Пенсионного фонда. При этом нужно подать следующие документы:

Свидетельство о смерти. Паспорт и идентификационный код заявителя. Заявление на получение помощи (заполняется во время визита в ПФУ). Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния или справка о смерти пенсионера.

Как получить выплату на погребение

Финансовая помощь перечисляется на банковский счет лица, организовавшего погребение. Для этого нужно предоставить реквизиты счета.

Если у заявителя нет банковского счета, средства можно получить через международную платежную систему "Швидка копійка". Деньги выдаются в любом отделении Ощадбанка после предъявления паспорта и идентификационного кода.

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