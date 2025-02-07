Помощь на погребение в 2025 году — сколько денег компенсирует государство

Выплаты на погребение — сколько компенсирует государство в 2025
Государство предоставляет финансовую помощь для организации погребения умершего родственника. Размер этой выплаты определяется в зависимости от того, какую пенсию получал умерший и на основании какого закона она была назначена.
О том, какие выплаты на погребение могут получить украинцы в 2025 году и что для этого нужно, объяснили в Пенсионном фонде Украины.
Какой размер выплаты на погребение в 2025 году
Если пенсионер получал выплаты по закону, регулирующему обеспечение военных и некоторых других категорий лиц, сумма помощи составляет три месячные пенсии, но не менее 13 420 гривен.
Если пенсия была начислена в соответствии с законодательством о государственном страховании или другими нормативными актами, пособие на погребение составляет два месячных размера пенсии на момент смерти.
Для получения помощи необходимо обратиться в местное отделение Пенсионного фонда. При этом нужно подать следующие документы:
- Свидетельство о смерти.
- Паспорт и идентификационный код заявителя.
- Заявление на получение помощи (заполняется во время визита в ПФУ).
- Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния или справка о смерти пенсионера.
Как получить выплату на погребение
Финансовая помощь перечисляется на банковский счет лица, организовавшего погребение. Для этого нужно предоставить реквизиты счета.
Если у заявителя нет банковского счета, средства можно получить через международную платежную систему "Швидка копійка". Деньги выдаются в любом отделении Ощадбанка после предъявления паспорта и идентификационного кода.
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