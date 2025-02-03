Виплати та пільги для людей з III групою інвалідності — яку підтримку надає держава у лютому 2025

Людина рахує гроші. Фото: УНІАН

Розмір соціальних виплат для людей з III групою інвалідності залежить не тільки від їхнього статусу, а й від того, чи вони працюють. Непрацюючі отримують вищі виплати, тоді як працевлаштовані — менші. Окрім того, громадяни, які мають III групу інвалідності, мають право на пільги від держави.

Про те, які виплати та пільги мають люди з інвалідністю III групи у лютому, пояснили на Урядовому порталі.

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Які виплати отримують люди з інвалідністю III групи

Сума соціальної допомоги становить 60–70% від прожиткового мінімуму, але конкретний розмір залежить від категорії людини з інвалідністю. Виплати залежать від часу, коли людина втратила працездатність:

Якщо інвалідність вроджена — 60% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Якщо інвалідність набута до 18 років — 70% від прожиткового мінімуму.

Мінімальні виплати для осіб з III групою інвалідності у лютому 2025 року становлять:

Непрацюючі — щонайменше 2 530 грн. Працюючі — 2 093 грн. Пенсія для осіб з III групою інвалідності — 50% від пенсії за віком.

Які пільги передбачені для осіб з III групою інвалідності

Люди з III групою інвалідності мають право на соціальну підтримку, яка допомагає їм реалізувати себе в роботі, освіті та житті. У лютому 2025 року можна отримати такі пільги:

Влаштування на роботу без випробувального терміну.

Додаткові 14 днів оплачуваної відпустки на рік. Ще 2 дні додаються до основної щорічної відпустки. Можливість взяти до 30 днів неоплачуваної відпустки. Пільгове отримання медичних виробів, зокрема зубного протезування. Забезпечення засобами реабілітації на вигідних умовах. Надання інвалідного візка з електроприводом за медичними показаннями.

Окрім того, студенти отримують повну стипендію, а абітурієнти з високими балами можуть вступати поза конкурсом. Обдаровані діти мають можливість безплатного навчання у творчих закладах освіти.

Раніше ми писали, що в Україні для окремих категорій громадян, зокрема дітей війни, передбачені спеціальні соціальні привілеї та гарантії. Вони мають можливість отримувати відпустки на пільгових умовах, користуватися знижками на оплату комунальних послуг та іншими видами підтримки.

Також ми розповідали, що розмір пенсій для осіб з інвалідністю залежить від групи непрацездатності та наявного страхового стажу. У 2025 році мінімальні пенсійні виплати залишаться на тому ж рівні, що й у попередньому році.