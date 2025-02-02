Соціальні гарантії для дітей війни — які пільги пропонує держава у лютому 2025 року

Чоловік похилого віку в відділенні банку. Фото: УНІАН

В Україні для певних категорій громадян, зокрема для дітей війни, передбачені спеціальні соціальні пільги та гарантії. Ці люди можуть скористатися спрощеними умовами для отримання відпусток, пільгами на оплату комунальних послуг та іншими перевагами.

Про те, які пільги доступні українцям зі статусом "дитина війни" у лютому 2025 року, пояснили в Національній соціальній сервісній службі України.

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Хто може отримати статус "дитина війни"

Статус "дитина війни" можуть отримати особи, які на момент завершення Другої світової війни не досягли 18 років. Важливо зазначити, що цей статус не слід плутати з визначенням "дитина, яка постраждала внаслідок бойових дій та збройних конфліктів", яке стосується осіб, постраждалих від війни з Росією.

Для отримання статусу "дитина війни" потрібно звернутися до органів соціального захисту, які вносять відповідний штамп у пенсійне посвідчення.

Яку підтримку надає держава у лютому 2025 року

Згідно з законодавством України, діти війни мають ряд соціальних гарантій:

право вибирати зручний час для щорічної відпустки;

додаткова неоплачувана відпустка до 14 днів на рік;

право залишатися на займаній посаді при скороченні штату;

першочергове право на отримання земельної ділянки для будівництва або садівництва;

100% компенсація втрати працездатності, незалежно від стажу роботи.

Діти війни також мають право на знижку в розмірі 25% на оплату житлово-комунальних послуг (газ, електроенергія тощо), але тільки в межах норм споживання. Для того, щоб скористатися цією пільгою, середній дохід на одну людину в родині за останні шість місяців не повинен перевищувати суму, яка надає право на податкову соціальну пільгу.

Раніше ми писали, що приватизація житла в Україні триває понад 30 років, але багато пенсіонерів досі не скористались цією можливістю. У 2025 році приватизувати житло зможуть ті, хто перебуває у квартирах, будинках або кімнатах гуртожитків, що належать державному житловому фонду, і має ордер на проживання.

Також ми розповідали, що пільги для ветеранів праці є важливою частиною соціальної підтримки, що сприяє поліпшенню їхнього життя. Допомога охоплює як соціальні, так і медичні послуги, створюючи комфортніші умови для громадян з таким статусом.