Пільги для пенсіонерів — що отримають громадяни, яким виповниться 60 у 2025 році

Чоловіку виповнилось 60 років. Фото: Pexels

Соціальна політика України гарантує підтримку найвразливішим категоріям громадян у 2025 році. Це також стосується пенсіонерів. Тож громадяни, які відзначатимуть своє 60-річчя у 2025 році, отримають доступ до низки державних пільг.

Про те, які пільги отримають українці, яким виповниться 60 років, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Право вийти на пенсію за віком залежить від наявності необхідного страхового стажу та віку, встановленого законом. У 2025 році право завершити свою трудову діяльність матимуть українці яким виповнилось 60 років, якщо вони мають щонайменше 32 роки страхового стажу. Після виходу на пенсію громадянам України доступні такі пільги:

Комунальні пільги та субсидії

Пенсіонери, які проживають у сільських районах та працювали в медичній, освітній чи культурній сферах, мають право на 100% пільгу на оплату комунальних послуг. Для решти громадян похилого віку є можливість оформити субсидію, розмір якої розраховується індивідуально для кожного домогосподарства.

Безплатний проїзд

Пенсіонери мають право на безплатно проїзд у міському громадському транспорті (окрім метро та таксі), а також у приміських автобусах і електричках. Крім того, вони можуть безплатно залишати свої автомобілі на платних парковках.

Знижка на автострахування

Пенсіонери, які мають автомобіль з двигуном до 2500 куб. см або електродвигуном до 100 кВт, можуть отримати знижку 50% на автострахування.

Безплатна юридична допомога

Пенсіонери можуть отримати безплатні (або зі значною знижкою) юридичні послуги, зокрема консультації, підготовку документів та іншу правову допомогу.

Звільнення від земельного податку

Громадяни, які володіють земельними ділянками певного розміру, можуть бути звільнені від земельного податку, зокрема для садівництва, дачних потреб чи будівництва житла. Пільга надається в межах таких значень:

До 0,12 га — для садівництва.

До 0,10 га — для дачних потреб.

До 0,01 га — для будівництва гаража.

До 0,10 га — для будівництва в містах.

До 0,15 га — для будівництва у селищах міського типу.

До 0,25 га — для будівництва житлового будинку в селі.

До 2 га — для ведення особистого сільського господарства.

Раніше ми писали, що щороку в Україні зазвичай коригують розмір мінімальної заробітної плати, пенсій та прожиткового мінімуму. Однак у 2025 році бюджет не передбачає індексації соціальних виплат.

Ми також розповідали, що попри те, що закон чітко визначає право на безплатний проїзд для певних категорій громадян, водії маршруток часто відмовляються брати їх на борт, заявляючи, що пільгових місць вже немає. Це порушує права пасажирів і викликає питання щодо того, чи мають перевізники право обмежувати кількість пільговиків у транспорті.