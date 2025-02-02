Льготы для пенсионеров — что получат граждане, которым исполнится 60 в 2025 году

Мужчине исполнилось 60 лет. Фото: Pexels

Социальная политика Украины гарантирует поддержку наиболее уязвимым категориям граждан в 2025 году. Это также касается пенсионеров. Поэтому граждане, которые будут отмечать свое 60-летие в 2025 году, получат доступ к ряду государственных льгот.

О том, какие льготы получат украинцы, которым исполнится 60 лет, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Право выйти на пенсию по возрасту зависит от наличия необходимого страхового стажа и возраста, установленного законом. В 2025 году право завершить свою трудовую деятельность будут иметь украинцы, которым исполнилось 60 лет, если они имеют не менее 32 лет страхового стажа. После выхода на пенсию гражданам Украины доступны следующие льготы:

Коммунальные льготы и субсидии

Пенсионеры, проживающие в сельских районах и работавшие в медицинской, образовательной или культурной сферах, имеют право на 100% льготу на оплату коммунальных услуг. Для остальных граждан пожилого возраста есть возможность оформить субсидию, размер которой рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства.

Бесплатный проезд

Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте (кроме метро и такси), а также в пригородных автобусах и электричках. Кроме того, они могут бесплатно оставлять свои автомобили на платных парковках.

Скидка на автострахование

Пенсионеры, имеющие автомобиль с двигателем до 2500 куб. см или электродвигателем до 100 кВт, могут получить скидку 50% на автострахование.

Бесплатная юридическая помощь

Пенсионеры могут получить бесплатные (или со значительной скидкой) юридические услуги, в частности консультации, подготовку документов и другую правовую помощь.

Освобождение от земельного налога

Граждане, владеющие земельными участками определенного размера, могут быть освобождены от земельного налога, в частности для садоводства, дачных нужд или строительства жилья. Льгота предоставляется в пределах следующих значений:

До 0,12 га — для садоводства.

До 0,10 га — для дачных нужд.

До 0,01 га — для строительства гаража.

До 0,10 га — для строительства в городах.

До 0,15 га — для строительства в поселках городского типа.

До 0,25 га — для строительства жилого дома в селе.

До 2 га — для ведения личного сельского хозяйства.

Ранее мы писали, что ежегодно в Украине обычно корректируют размер минимальной заработной платы, пенсий и прожиточного минимума. Однако в 2025 году бюджет не предусматривает индексации социальных выплат.

Мы также рассказывали, что несмотря на то, что закон четко определяет право на бесплатный проезд для определенных категорий граждан, водители маршруток часто отказываются брать их на борт, заявляя, что льготных мест уже нет. Это нарушает права пассажиров и вызывает вопросы относительно того, имеют ли перевозчики право ограничивать количество льготников в транспорте.