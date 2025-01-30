Мінімальні та максимальні пенсії у 2025 році — що буде з виплатами українців в лютому

Людина дістала гроші з гаманця. Фото: УНІАН

Хоча розмір мінімальних та максимальних пенсій в Україні визначається бюджетом на конкретний рік, більшість людей похилого віку отримують виплати, що не перевищують 10 000 гривень. Водночас існують окремі категорії громадян, які отримують значно більші суми.

Про те, яким буде мінімальний та максимальний розмір пенсій в Україні у лютому 2025 року, зазначається в законі Про Державний бюджет України.

Читайте також:

Що буде з мінімальними пенсіями в лютому

Зазвичай щороку в Україні переглядають розмір мінімальної зарплати, пенсій і прожиткового мінімуму. Проте у 2025 році індексація соціальних виплат не передбачена бюджетом. Це означає, що:

Мінімальна пенсія у лютому 2025 року залишатиметься на рівні 2 361 грн. Мінімальна заробітна плата складатиме 8 000 грн.

За прогнозами, ці показники залишатимуться незмінними щонайменше до 2028 року.

Який розмір максимальної пенсії Україні

Максимальний розмір пенсії напряму залежить від прожиткового мінімуму. У лютому 2025 року він становитиме 2 361 грн, тому максимальна пенсія, яка не може перевищувати 10 таких мінімумів, не може бути більшою за 23 610 грн.

Ця сума включає всі додаткові виплати і є максимально можливою пенсією за віком. Утім, деякі громадяни отримують більші виплати, якщо замість пенсії їм нараховується довічний оклад. У таких випадках розмір виплат не обмежується.

Хто отримає вікові надбавки до пенсії в лютому

Майже всі пенсіонери, які досягнуть 70-річного віку в лютому, мають право на доплату. Єдина вимога — їх основна пенсія не повинна перевищувати 10 340 грн. У 2025 році розмір надбавок такий:

Для пенсіонерів віком від 70 до 75 років — 300 грн. Для пенсіонерів від 75 до 80 років — 456 грн. Для тих, кому понад 80 років — 570 грн.

Також для пенсіонерів старше 80 років, які потребують постійного догляду передбачені додаткові виплати. Розмір допомоги становить 40% прожиткового мінімуму, що у 2025 році — 944 гривні.

Раніше ми писали, що лютому 2025 року для окремих категорій осіб похилого віку підвищать розмір пенсійних виплат. Також буде можливість отримати 1 000 грн від держави громадянам, які не встигли це зробити в грудні та січні. Крім цього, у 2025 році були змінені умови для виходу на пенсію.

Також ми розповідали, що призначення пенсії за віком визначається досягненням відповідного віку та наявністю потрібного страхового стажу. Для більшості жінок в Україні мінімальний вік виходу на пенсію становить 60 років. Отримавши пенсійне посвідчення, вони матимуть право безплатно їздити деякими видами громадського транспорту.