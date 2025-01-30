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Минимальные и максимальные пенсии в феврале — сумма выплат в 2025

30 января 2025 05:45
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Минимальные и максимальные пенсии в 2025 году — что будет с выплатами украинцев в феврале
Человек достал деньги из кошелька. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Хотя размер минимальных и максимальных пенсий в Украине определяется бюджетом на конкретный год, большинство людей преклонного возраста получают выплаты, не превышающие 10 000 гривен. В то же время существуют отдельные категории граждан, которые получают значительно большие суммы.

О том, каким будет минимальный и максимальный размер пенсий в Украине в феврале 2025 года, отмечается в законе О Государственном бюджете Украины.

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Что будет с минимальными пенсиями в феврале

Обычно каждый год в Украине пересматривают размер минимальной зарплаты, пенсий и прожиточного минимума. Однако в 2025 году индексация социальных выплат не предусмотрена бюджетом. Это означает, что:

  1. Минимальная пенсия в феврале 2025 года будет оставаться на уровне 2 361 грн.
  2. Минимальная заработная плата будет составлять 8 000 грн.

По прогнозам, эти показатели будут оставаться неизменными как минимум до 2028 года.

Какой размер максимальной пенсии в Украине

Максимальный размер пенсии напрямую зависит от прожиточного минимума. В феврале 2025 года он составит 2 361 грн, поэтому максимальная пенсия, которая не может превышать 10 таких минимумов, не может быть больше 23 610 грн.

Эта сумма включает все дополнительные выплаты и является максимально возможной пенсией по возрасту. Впрочем, некоторые граждане получают большие выплаты, если вместо пенсии им начисляется пожизненный оклад. В таких случаях размер выплат не ограничивается.

Кто получит возрастные надбавки к пенсии в феврале

Почти все пенсионеры, которые достигнут 70-летнего возраста в феврале, имеют право на доплату. Единственное требование — их основная пенсия не должна превышать 10 340 грн. В 2025 году размер надбавок таков:

  1. Для пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет — 300 грн.
  2. Для пенсионеров от 75 до 80 лет — 456 грн.
  3. Для тех, кому более 80 лет — 570 грн.

Также для пенсионеров старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе предусмотрены дополнительные выплаты. Размер помощи составляет 40% прожиточного минимума, что в 2025 году — 944 гривны.

Ранее мы писали, что в феврале 2025 года для отдельных категорий лиц пожилого возраста повысят размер пенсионных выплат. Также будет возможность получить 1 000 грн от государства гражданам, которые не успели это сделать в декабре и январе. Кроме этого, в 2025 году были изменены условия для выхода на пенсию.

Также мы рассказывали, что назначение пенсии по возрасту определяется достижением соответствующего возраста и наличием нужного страхового стажа. Для большинства женщин в Украине минимальный возраст выхода на пенсию составляет 60 лет. Получив пенсионное удостоверение, они будут иметь право бесплатно ездить некоторыми видами общественного транспорта.

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