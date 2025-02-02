Социальные гарантии для детей войны — какие льготы предлагает государство в феврале 2025 года

Пожилой мужчина в отделении банка. Фото: УНИАН

В Украине для определенных категорий граждан, в частности для детей войны, предусмотрены специальные социальные льготы и гарантии. Эти люди могут воспользоваться упрощенными условиями для получения отпусков, льготами на оплату коммунальных услуг и другими преимуществами.

О том, какие льготы доступны украинцам со статусом "ребенок войны" в феврале 2025 года, объяснили в Национальной социальной сервисной службе Украины.

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Кто может получить статус "ребенок войны"

Статус "ребенок войны" могут получить лица, которые на момент завершения Второй мировой войны не достигли 18 лет. Важно отметить, что этот статус не следует путать с определением "ребенок, пострадавший в результате боевых действий и вооруженных конфликтов", которое касается лиц, пострадавших от войны с Россией.

Для получения статуса "ребенок войны" нужно обратиться в органы социальной защиты, которые вносят соответствующий штамп в пенсионное удостоверение.

Какую поддержку оказывает государство в феврале 2025 года

Согласно законодательству Украины, дети войны имеют ряд социальных гарантий:

право выбирать удобное время для ежегодного отпуска;

дополнительный неоплачиваемый отпуск до 14 дней в год;

право оставаться на занимаемой должности при сокращении штата;

первоочередное право на получение земельного участка для строительства или садоводства;

100% компенсация потери трудоспособности, независимо от стажа работы.

Дети войны также имеют право на скидку в размере 25% на оплату жилищно-коммунальных услуг (газ, электроэнергия и т.д.), но только в пределах норм потребления. Для того чтобы воспользоваться этой льготой, средний доход на одного человека в семье за последние шесть месяцев не должен превышать сумму, которая дает право на налоговую социальную льготу.

Ранее мы писали, что приватизация жилья в Украине продолжается более 30 лет, но многие пенсионеры до сих пор не воспользовались этой возможностью. В 2025 году приватизировать жилье смогут те, кто находится в квартирах, домах или комнатах общежитий, принадлежащих государственному жилищному фонду, и имеет ордер на проживание.

Также мы рассказывали, что льготы для ветеранов труда являются важной частью социальной поддержки, способствующей улучшению их жизни. Помощь охватывает как социальные, так и медицинские услуги, создавая более комфортные условия для граждан с таким статусом.