Выплаты и льготы для людей с III группой инвалидности — какую поддержку оказывает государство в феврале 2025

Человек считает деньги. Фото: УНИАН

Размер социальных выплат для людей с III группой инвалидности зависит не только от их статуса, но и от того, работают ли они. Неработающие получают более высокие выплаты, тогда как трудоустроенные — меньше. Кроме того, граждане, имеющие III группу инвалидности, имеют право на льготы от государства.

О том, какие выплаты и льготы имеют люди с инвалидностью III группы в феврале, объяснили на Правительственном портале.

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Какие выплаты получают люди с инвалидностью III группы

Сумма социальной помощи составляет 60-70% от прожиточного минимума, но конкретный размер зависит от категории человека с инвалидностью. Выплаты зависят от времени, когда человек потерял трудоспособность:

Если инвалидность врожденная — 60% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Если инвалидность приобретена до 18 лет — 70% от прожиточного минимума.

Минимальные выплаты для лиц с III группой инвалидности в феврале 2025 года составляют:

Неработающие — не менее 2 530 грн. Работающие — 2 093 грн. Пенсия для лиц с III группой инвалидности — 50% от пенсии по возрасту.

Какие льготы предусмотрены для лиц с III группой инвалидности

Люди с III группой инвалидности имеют право на социальную поддержку, которая помогает им реализовать себя в работе, образовании и жизни. В феврале 2025 года можно получить такие льготы:

Устройство на работу без испытательного срока.

Дополнительные 14 дней оплачиваемого отпуска в год. Еще 2 дня добавляются к основному ежегодному отпуску. Возможность взять до 30 дней неоплачиваемого отпуска. Льготное получение медицинских изделий, в частности зубного протезирования. Обеспечение средствами реабилитации на выгодных условиях. Предоставление инвалидной коляски с электроприводом по медицинским показаниям.

Кроме того, студенты получают полную стипендию, а абитуриенты с высокими баллами могут поступать вне конкурса. Одаренные дети имеют возможность бесплатного обучения в творческих учебных заведениях.

Ранее мы писали, что в Украине для отдельных категорий граждан, в частности детей войны, предусмотрены специальные социальные привилегии и гарантии. Они имеют возможность получать отпуска на льготных условиях, пользоваться скидками на оплату коммунальных услуг и другими видами поддержки.

Также мы рассказывали, что размер пенсий для лиц с инвалидностью зависит от группы нетрудоспособности и имеющегося страхового стажа. В 2025 году минимальные пенсионные выплаты останутся на том же уровне, что и в предыдущем году.