Субсидії у 2025 році — хто зможе оформити одразу два види виплат

Людина тримає гроші в руках. Фото: УНІАН

З 29 січня 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримають можливість оформити одразу дві субсидії. Одну — на оплату оренди житла, а іншу — для покриття витрат на комунальні послуги.

Про те, чи можуть ВПО оформити одразу два види державної допомоги у 2025 році, пояснили в Міністерстві соціальної політики України.

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Чи отримають ВПО субсидію на комунальні послуги у 2025 році

У 2025 році переселенці, як і раніше, можуть оформити субсидію на оплату комунальних послуг, якщо витрати на них перевищують встановлений державою обов’язковий відсоток доходу.

Якщо сума рахунків за комунальні послуги (з урахуванням соціальних норм споживання) перевищує цей поріг, домогосподарство може подати заявку на допомогу.

Розмір виплат залежить від рівня доходу родини. Чим він нижчий, тим більшу частину витрат компенсує держава. При цьому виплати ВПО на проживання не враховуються при розрахунку сукупного доходу родини.

Подати документи можна онлайн через портал Пенсійного фонду або звернувшись до місцевих органів соцзахисту.

Хто може оформити субсидію на оренду житла у 2025 році

ВПО, які змушені винаймати житло, тепер можуть отримати фінансову допомогу, але для цього потрібно відповідати певним вимогам:

Офіційний договір оренди між орендарем і власником житла. Подання заявки через портал Пенсійного фонду України або у паперовому форматі.

За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, легальне оформлення оренди гарантує права як орендаря, так і власника житла. Це дозволяє уникнути раптового виселення та проблем з боргами за комуналку. Претендувати на цю фінансову допомогу можуть переселенці, які:

втратили власне житло через війну;

виїхали із зон активних бойових дій;

не мають нерухомості на підконтрольній Україні території;

витрачають на оренду понад 20% сукупного доходу родини.

Розмір виплат визначатиметься індивідуально, з урахуванням доходів сім’ї, кількості її членів та середньої вартості оренди в регіоні.

Слід також пам'ятати про важливу умову — орендар та орендодавець не можуть бути родичами. Крім того, субсидія не надається тим, хто вже отримує інші державні виплати на житло, наприклад, у межах програми "Прихисток".

Раніше ми писали, що українці, які мають проблеми з оплатою комунальних послуг, можуть отримувати субсидії. Однак вони зобов’язані протягом 30 днів повідомити Пенсійний фонд про зміни, що можуть вплинути на розмір або право отримання допомоги.

Також ми розповідали, що у додатку "Дія" з'явиться нова програма для ветеранів — "Ветеранський спорт". Спільно з Міністерством у справах ветеранів ця ініціатива допоможе військовим відновлювати сили та повернутися до активного життя.