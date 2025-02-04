Субсидии в 2025 году — кто сможет оформить сразу два вида выплат

Человек держит деньги в руках. Фото: УНИАН

С 29 января 2025 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получат возможность оформить сразу две субсидии. Одну — на оплату аренды жилья, а другую — для покрытия расходов на коммунальные услуги.

О том, могут ли ВПЛ оформить сразу два вида государственной помощи в 2025 году, объяснили в Министерстве социальной политики Украины.

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Получат ли ВПЛ субсидию на коммунальные услуги в 2025 году

В 2025 году переселенцы, как и раньше, могут оформить субсидию на оплату коммунальных услуг, если расходы на них превышают установленный государством обязательный процент дохода.

Если сумма счетов за коммунальные услуги (с учетом социальных норм потребления) превышает этот порог, домохозяйство может подать заявку на помощь.

Размер выплат зависит от уровня дохода семьи. Чем он ниже, тем большую часть расходов компенсирует государство. При этом выплаты ВПЛ на проживание не учитываются при расчете совокупного дохода семьи.

Подать документы можно онлайн через портал Пенсионного фонда или обратившись в местные органы соцзащиты.

Кто может оформить субсидию на аренду жилья в 2025 году

ВПЛ, которые вынуждены снимать жилье, теперь могут получить финансовую помощь, но для этого нужно соответствовать определенным требованиям:

Официальный договор аренды между арендатором и владельцем жилья. Подача заявки через портал Пенсионного фонда Украины или в бумажном формате.

По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, легальное оформление аренды гарантирует права как арендатора, так и владельца жилья. Это позволяет избежать внезапного выселения и проблем с долгами за коммуналку. Претендовать на эту финансовую помощь могут переселенцы, которые:

потеряли собственное жилье из-за войны;

выехали из зон активных боевых действий;

не имеют недвижимости на подконтрольной Украине территории;

тратят на аренду более 20% совокупного дохода семьи.

Размер выплат будет определяться индивидуально, с учетом доходов семьи, количества ее членов и средней стоимости аренды в регионе.

Следует также помнить о важном условии — арендатор и арендодатель не могут быть родственниками. Кроме того, субсидия не предоставляется тем, кто уже получает другие государственные выплаты на жилье, например, в рамках программы "Прихисток".

Ранее мы писали, что украинцы, которые имеют проблемы с оплатой коммунальных услуг, могут получать субсидии. Однако они обязаны в течение 30 дней уведомить Пенсионный фонд об изменениях, которые могут повлиять на размер или право получения помощи.

Также мы рассказывали, что в приложении "Дія" появится новая программа для ветеранов — "Ветеранский спорт". Совместно с Министерством по делам ветеранов эта инициатива поможет военным восстанавливать силы и вернуться к активной жизни.