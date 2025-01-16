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1500 грн щокварталу — в Україні запустили нову програму підтримки

16 січня 2025 13:24
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Нові виплати українцям — хто буде отримувати 1500 грн кожні три місяці
Людина тримає гроші. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

У застосунку "Дія" стартує новий проєкт для ветеранів — "Ветеранський спорт". Ця програма, запущена спільно з Міністерством у справах ветеранів, допоможе захисникам і захисницям відновлювати сили та повертатися до активного способу життя.

Про те, яку суму можна отримати та як це зробити, пояснив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Користуватися послугою можуть ветерани віком від 18 років. Для цього потрібно мати ідентифікаційний код та підтверджений статус у реєстрі ветеранів. Посвідчення в "Дії" не є обов’язковим. Після підтвердження заявки на вашу картку автоматично зарахується 1 500 гривень, які можна використати на оплату абонементів у спортзали, секції чи клуби. Щоб подати заявку:

  1. Увійдіть у застосунок "Дія".
  2. У розділі "Сервіси" виберіть опцію "Ветеранський спорт".
  3. Активуйте Дія.Картку та оберіть її для отримання коштів.
  4. Надішліть запит.

"Спорт — це не лише фізичне здоров’я. Ця програма — про зниження стресу, знайомства з новими людьми та повернення до звичного життя", — зазначається в повідомленні.

Для отримання допомоги за перший квартал 2025 року варто поквапитись. Заявку необхідно подати до 20 січня. Невикористані кошти повертаються до бюджету, проте на початку нового кварталу ви отримаєте повну суму знову.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що через масштабну війну значна кількість українців приєдналася до лав Збройних Сил. Військовослужбовці, що брали участь у бойових діях, мають право на різноманітні державні пільги, які поширюються також на їхні родини.

Також ми розповідали, що через війну кількість військових на вулицях міст і селищ значно зросла, і їх присутність вже не викликає подиву. Однак, якщо особа носить військову форму без належних на те підстав, їй загрожує значний штраф.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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