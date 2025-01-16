Новые выплаты украинцам — кто будет получать 1500 грн каждые три месяца

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

В приложении "Дія" стартует новый проект для ветеранов — "Ветеранский спорт". Эта программа, запущенная совместно с Министерством по делам ветеранов, поможет защитникам и защитницам восстанавливать силы и возвращаться к активному образу жизни.

О том, какую сумму можно получить и как это сделать, объяснил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Как получить деньги на спорт

Пользоваться услугой могут ветераны в возрасте от 18 лет. Для этого нужно иметь идентификационный код и подтвержденный статус в реестре ветеранов. Удостоверение в "Дії" не является обязательным. После подтверждения заявки на вашу карту автоматически зачислится 1 500 гривен, которые можно использовать на оплату абонементов в спортзалы, секции или клубы. Чтобы подать заявку:

Войдите в приложение "Дія". В разделе "Сервисы" выберите опцию "Ветеранский спорт". Активируйте Дія.Карту и выберите ее для получения средств. Отправьте запрос.

"Спорт — это не только физическое здоровье’я. Эта программа — о снижении стресса, знакомства с новыми людьми и возвращения к привычной жизни ", — отмечается в сообщении.

Для получения помощи за первый квартал 2025 года стоит поторопиться. Заявку необходимо подать до 20 января. Неиспользованные средства возвращаются в бюджет, однако в начале нового квартала вы получите полную сумму снова.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что из-за масштабной войны значительное количество украинцев присоединилось в ряды Вооруженных Сил. Военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях, имеют право на различные государственные льготы, которые распространяются также на их семьи.

Также мы рассказывали, что из-за войны количество военных на улицах городов и поселков значительно возросло, и их присутствие уже не вызывает удивления. Однако, если лицо носит военную форму без надлежащих на то оснований, ему грозит значительный штраф.