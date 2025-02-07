Допомога на поховання у 2025 році — скільки грошей компенсує держава

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

Держава надає фінансову допомогу для організації поховання померлого родича. Розмір цієї виплати визначається залежно від того, яку пенсію отримував померлий і на підставі якого закону вона була призначена.

Про те, які виплати на поховання можуть отримати українці у 2025 році та що для цього потрібно, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Який розмір виплати на поховання у 2025 році

Якщо пенсіонер отримував виплати за законом, що регулює забезпечення військових та деяких інших категорій осіб, сума допомоги складає три місячні пенсії, але не менше 13 420 гривень.

Якщо пенсія була нарахована відповідно до законодавства про державне страхування або іншими нормативними актами, допомога на поховання становить два місячні розміри пенсії на момент смерті.

Для отримання допомоги необхідно звернутися до місцевого відділення Пенсійного фонду. При цьому потрібно подати такі документи:

Свідоцтво про смерть. Паспорт та ідентифікаційний код заявника. Заява на отримання допомоги (заповнюється під час візиту до ПФУ). Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану або довідка про смерть пенсіонера.

Як отримати виплату на поховання

Фінансова допомога перераховується на банківський рахунок особи, що організувала поховання. Для цього потрібно надати реквізити рахунку.

Якщо у заявника немає банківського рахунку, кошти можна отримати через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка". Гроші видаються в будь-якому відділенні Ощадбанку після пред'явлення паспорта та ідентифікаційного коду.

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