Помощь на ребенка с тяжелым заболеванием — сколько выплачивают и как оформить

Ребенок с мамой в больничной палате. Фото: УНИАН

Украинским семьям, где есть дети с онкологическим или другими тяжелыми заболеваниями, которым не установлена инвалидность, государство оказывает финансовую помощь. Деньги поступают ежемесячно на банковский счет одного из родителей или через Укрпошту.

Новини.LIVE рассказывают, в каких случаях назначаются выплаты и как их оформить.

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Кому положены выплаты

Перечень заболеваний, расстройств и травм, наличие которых дает право на получение помощи без установления инвалидности, определен Постановлением Кабмина от 27.12.2018 № 1161. В частности, как пояснили в Министерстве социальной политики Украины, выплаты назначаются, если ребенок:

имеет тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, тяжелые психические расстройства;

болеет редким орфанным заболеванием, онкологическим, онкогематологическим заболеванием, детским церебральным параличом, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), имеет острое или хроническое заболевание почек IV степени;

получила тяжелую травму;

нуждается в трансплантации органа;

нуждается в паллиативной помощи.

Деньги выплачивают лицу, которое ухаживает за ребенком. Это может быть один из родителей или усыновителей, опекун, другой законный представитель.

Какая сумма выплат

Размер ежемесячной социальной помощи составляет два прожиточных минимума на ребенка соответствующего возраста. В 2025 году прожиточный минимум составляет:

2 563 грн — для детей в возрасте до 6 лет;

3 196 грн — для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Как оформить денежную помощь

Заявление можно подать лично, обратившись в орган социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета. К нему надо приложить:

копию свидетельства о рождении ребенка (с собой иметь оригинал);

документ, подтверждающий статус усыновителя, опекуна, попечителя, приемных родителей, родителей-воспитателей;

справку о заболевании ребенка, выданную врачебно-консультативной комиссией (ВКК) лечебно-профилактического учреждения в порядке и по форме, установленным Министерством здравоохранения;

реквизиты банковского счета, на который будет выплачиваться помощь.

Заявитель при обращении должен обязательно иметь при себе паспорт или ID-карту.

Подать заявление можно также онлайн — в приложении или на сайте "Дія". Алгоритм следующий:

Зайти на страницу соответствующей услуги (Каталог услуг — Пенсии, льготы и помощь — Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком). Нажать кнопку "Подать заявление" и авторизоваться. Указать данные ребенка, на которого назначается помощь. Указать способ получения выплаты. Указать данные о судебном решении об усыновлении, если таковое имеется. Загрузить сканкопию справки о заболевании ребенка, выданную ВКК. При необходимости загрузить другие скан-копии (свидетельства о рождении ребенка, решение об усыновлении, решение об устройстве ребенка в приемную семью, детский дом семейного типа, решение об установлении опеки и т.д.). Подписать заявление электронной или Дія-подписью и отправить. Дождаться уведомления о рассмотрении дела (будет в личном кабинете в Дії и на электронной почте).

Заявление должны рассмотреть в течение 10 календарных дней. При положительном решении помощь будет назначена с даты обращения и будет выплачиваться в течение шести месяцев. Чтобы продлить выплату еще на полгода, нужно в течение месяца со дня остановки выплаты подать новое заявление и новую справку ВКК. Если ребенку устанавливается инвалидность, выплаты останавливаются со дня получения соответствующего статуса.

Ранее мы писали, что в Украине хотят пересмотреть систему поддержки семей с детьми, в частности — увеличить помощь при рождении и ввести ряд новых выплат. Главной целью запланированных изменений является стимулирование повышения уровня рождаемости.

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