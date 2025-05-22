В Україні збільшать розмір допомоги при народженні дітей — скільки платитимуть

Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Виплати на кожну народжувану дитину будуть збільшені. Обговорення відповідного законопроєкту ще тривають, однак президент України Володимир Зеленський та Міністерство соціальної політики вже підтримали ініціативу.

Про це повідомив голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Ще чотири роки тому я пропонував збільшити виплати за першу дитину до 50 тисяч, за другу — 100 тисяч, за третю — 150 тисяч. Такий перегляд виплат тоді оцінювався орієнтовно на +12 мільярдів гривень з бюджету щороку. Це абсолютно виправдані додаткові видатки, і ми чітко показали, з яких джерел можна взяти кошти", — йдеться у дописі.

Гетманцев уточнив, що йдеться не лише про підвищення відповідних виплат, а й про комплекс інших соціальних заходів. Зокрема механізмів супроводження дитини від народження до повноліття державою ("єЯсла", "Пакет школяра" тощо).

Він також додав, що на сьогодні цю суму необхідно переглянути з урахуванням індексації від 50 тисяч до 75 тисяч, та встановленням більших виплат на другу й третю дитину.

Як ще можуть переглянути виплати

Днями у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13295, який також стосується допомоги при народженні дитини та низки інших виплат.

Група нардепів, які є авторами ініціативи, вважають за доцільне:

підвищити виплати при народженні дитини приблизно у півтора раза;

виплачувати всю суму допомоги одразу, а не частинами.

Так, допомогу при народженні дитини пропонують встановити у розмірі 25 прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років (2 563 грн у 2025 році). Відповідно, у разі прийняття цього законопроєкту, сума виплат зросте до 64 075 грн (зараз це 41 280 грн).

Крім того, документом пропонується запровадити низку нових видів державної допомоги:

Сім'ям з дітьми до 6 років — щомісячну виплату у розмірі відповідного прожиткового мінімуму (2 563 грн — у 2025). Дитині на майбутнє — зарахування на депозитний рахунок в банку одноразової державної допомоги у розмірі 25 прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років, встановлених законом на 1 січня податкового (звітного) року, яка стає депозитом на ім’я дитини до досягнення нею 18 років. Жінкам, які мають почесне звання "Мати-героїня" і не отримують трудову або соціальну пенсію — виплату у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня податкового (звітного) року.

Також ініціатива передбачає пільгові кредити сім'ям з дітьми на будівництво та придбання житла, компенсацію 100% витрат на проведення процедури штучного (екстракорпорального) запліднення жінок, які перебувають у шлюбі, додаткові комунальні пільги для багатодітних родин.

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