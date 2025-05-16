Гроші від держави — кому з липня виплачуватимуть до 4 500 грн щомісяця

Нові соціальні виплати — хто з липня отримуватиме до 4500 грн
Держава всіляко підтримує вразливі категорії населення. Це можуть бути як пільги, так і грошові виплати. З 1 липня українцям буде доступний новий формат соціальної допомоги, яку надаватимуть в рамках пілотного проєкту.
Про те, скільки та кому буде виплачувати держава з 1 липня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Кому виплачуватимуть гроші
Йдеться про експеримент із надання об’єднаної соціальної допомоги, яка замінить кілька окремих виплат на одну, але більш вагому суму. До участі запрошують домогосподарства, які наразі отримують одну з таких видів підтримки:
- допомога багатодітним родинам;
- підтримка для одиноких матерів;
- допомога для малозабезпечених сімей;
- виплати у зв’язку з несплатою аліментів.
Щоб долучитися до програми, потрібно відмовитися від усіх інших соціальних виплат, за винятком тих, які не враховуються згідно з постановою №632.
На які виплати можна розраховувати
Суми виплат розраховуються індивідуально. Орієнтовно це:
- 4 500 грн — для першого члена домогосподарства;
- 3 150 грн — для кожного наступного дорослого;
- 4 500 грн — на кожну дитину або людину з інвалідністю І чи II групи.
Спершу визначається базовий обсяг підтримки для кожного члена родини, потім від нього віднімається середньомісячний дохід усієї сім’ї, а держава компенсує різницю.
Наприклад, якщо розрахунковий розмір допомоги для матері з двома дітьми становить 13 500 грн, а родина має щомісячний дохід у 6 000 грн, то фактична сума допомоги складе 7 500 грн.
Гончаренко зазначає, що запуск ініціативи відбудеться вже з 1 липня. Більше інформації очікується найближчим часом від Міністерства соціальної політики.
Раніше ми писали, що українці, які залишилися без роботи, мають право на фінансову підтримку з боку держави. Звернутися по допомогу можна як особисто у центрі зайнятості, так і онлайн, скориставшись електронними сервісами.
Також ми розповідали, що розмір заробітної плати педагогів в Україні суттєво варіюється — він залежить від займаної посади, посадового окладу, трудового стажу, надбавок та інших факторів. Наприклад, вчителі початкової школи в середньому отримують близько 19 000 грн на місяць, а заступники директорів мають можливість заробляти ще більше.
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