Гроші від держави — кому з липня виплачуватимуть до 4 500 грн щомісяця

Гроші на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Держава всіляко підтримує вразливі категорії населення. Це можуть бути як пільги, так і грошові виплати. З 1 липня українцям буде доступний новий формат соціальної допомоги, яку надаватимуть в рамках пілотного проєкту.

Про те, скільки та кому буде виплачувати держава з 1 липня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Реклама

Читайте також:

Кому виплачуватимуть гроші

Йдеться про експеримент із надання об’єднаної соціальної допомоги, яка замінить кілька окремих виплат на одну, але більш вагому суму. До участі запрошують домогосподарства, які наразі отримують одну з таких видів підтримки:

допомога багатодітним родинам;

підтримка для одиноких матерів;

допомога для малозабезпечених сімей;

виплати у зв’язку з несплатою аліментів.

Щоб долучитися до програми, потрібно відмовитися від усіх інших соціальних виплат, за винятком тих, які не враховуються згідно з постановою №632.

На які виплати можна розраховувати

Суми виплат розраховуються індивідуально. Орієнтовно це:

4 500 грн — для першого члена домогосподарства;

3 150 грн — для кожного наступного дорослого;

4 500 грн — на кожну дитину або людину з інвалідністю І чи II групи.

Спершу визначається базовий обсяг підтримки для кожного члена родини, потім від нього віднімається середньомісячний дохід усієї сім’ї, а держава компенсує різницю.

Наприклад, якщо розрахунковий розмір допомоги для матері з двома дітьми становить 13 500 грн, а родина має щомісячний дохід у 6 000 грн, то фактична сума допомоги складе 7 500 грн.

Гончаренко зазначає, що запуск ініціативи відбудеться вже з 1 липня. Більше інформації очікується найближчим часом від Міністерства соціальної політики.

Раніше ми писали, що українці, які залишилися без роботи, мають право на фінансову підтримку з боку держави. Звернутися по допомогу можна як особисто у центрі зайнятості, так і онлайн, скориставшись електронними сервісами.

Також ми розповідали, що розмір заробітної плати педагогів в Україні суттєво варіюється — він залежить від займаної посади, посадового окладу, трудового стажу, надбавок та інших факторів. Наприклад, вчителі початкової школи в середньому отримують близько 19 000 грн на місяць, а заступники директорів мають можливість заробляти ще більше.