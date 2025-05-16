Деньги от государства — кому с июля будут выплачивать до 4 500 грн ежемесячно

Новые социальные выплаты — кто с июля будет получать до 4500 грн
Государство всячески поддерживает уязвимые категории населения. Это могут быть как льготы, так и денежные выплаты. С 1 июля украинцам будет доступен новый формат социальной помощи, которая будет предоставляться в рамках пилотного проекта.
О том, сколько и кому будет выплачивать государство с 1 июля, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Кому будут выплачивать деньги
Речь идет об эксперименте по предоставлению объединенной социальной помощи, которая заменит несколько отдельных выплат на одну, но более весомую сумму. К участию приглашают домохозяйства, которые сейчас получают одну из таких видов поддержки:
- помощь многодетным семьям;
- поддержка для одиноких матерей;
- помощь для малообеспеченных семей;
- выплаты в связи с неуплатой алиментов.
Чтобы присоединиться к программе, нужно отказаться от всех других социальных выплат, за исключением тех, которые не учитываются согласно постановлению №632.
На какие выплаты можно рассчитывать
Суммы выплат рассчитываются индивидуально. Ориентировочно это:
- 4 500 грн — для первого члена домохозяйства;
- 3 150 грн — для каждого следующего взрослого;
- 4 500 грн — на каждого ребенка или человека с инвалидностью I или II группы.
Сначала определяется базовый объем поддержки для каждого члена семьи, затем от него вычитается среднемесячный доход всей семьи, а государство компенсирует разницу.
Например, если расчетный размер помощи для матери с двумя детьми составляет 13 500 грн, а семья имеет ежемесячный доход в 6 000 грн, то фактическая сумма помощи составит 7 500 грн.
Гончаренко отмечает, что запуск инициативы состоится уже с 1 июля. Больше информации ожидается в ближайшее время от Министерства социальной политики.
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