Деньги от государства — кому с июля будут выплачивать до 4 500 грн ежемесячно

Деньги на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государство всячески поддерживает уязвимые категории населения. Это могут быть как льготы, так и денежные выплаты. С 1 июля украинцам будет доступен новый формат социальной помощи, которая будет предоставляться в рамках пилотного проекта.

О том, сколько и кому будет выплачивать государство с 1 июля, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Кому будут выплачивать деньги

Речь идет об эксперименте по предоставлению объединенной социальной помощи, которая заменит несколько отдельных выплат на одну, но более весомую сумму. К участию приглашают домохозяйства, которые сейчас получают одну из таких видов поддержки:

помощь многодетным семьям;

поддержка для одиноких матерей;

помощь для малообеспеченных семей;

выплаты в связи с неуплатой алиментов.

Чтобы присоединиться к программе, нужно отказаться от всех других социальных выплат, за исключением тех, которые не учитываются согласно постановлению №632.

На какие выплаты можно рассчитывать

Суммы выплат рассчитываются индивидуально. Ориентировочно это:

4 500 грн — для первого члена домохозяйства;

3 150 грн — для каждого следующего взрослого;

4 500 грн — на каждого ребенка или человека с инвалидностью I или II группы.

Сначала определяется базовый объем поддержки для каждого члена семьи, затем от него вычитается среднемесячный доход всей семьи, а государство компенсирует разницу.

Например, если расчетный размер помощи для матери с двумя детьми составляет 13 500 грн, а семья имеет ежемесячный доход в 6 000 грн, то фактическая сумма помощи составит 7 500 грн.

Гончаренко отмечает, что запуск инициативы состоится уже с 1 июля. Больше информации ожидается в ближайшее время от Министерства социальной политики.

Ранее мы писали, что украинцы, которые остались без работы, имеют право на финансовую поддержку со стороны государства. Обратиться за помощью можно как лично в центре занятости, так и онлайн, воспользовавшись электронными сервисами.

Также мы рассказывали, что размер заработной платы педагогов в Украине существенно варьируется — он зависит от занимаемой должности, должностного оклада, трудового стажа, надбавок и других факторов. Например, учителя начальной школы в среднем получают около 19 000 грн в месяц, а заместители директоров имеют возможность зарабатывать еще больше.