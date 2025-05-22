В Украине увеличат размер помощи при рождении детей — сколько будут платить

Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Выплаты на каждого рождающегося ребенка будут увеличены. Обсуждение соответствующего законопроекта еще продолжаются, однако президент Украины Владимир Зеленский и Министерство социальной политики уже поддержали инициативу.

Об этом сообщил председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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"Еще четыре года назад я предлагал увеличить выплаты за первого ребенка до 50 тысяч, за второго — 100 тысяч, за третьего — 150 тысяч. Такой пересмотр выплат тогда оценивался ориентировочно на +12 миллиардов гривен из бюджета ежегодно. Это абсолютно оправданные дополнительные расходы, и мы четко показали, из каких источников можно взять средства", — говорится в сообщении.

Гетманцев уточнил, что речь идет не только о повышении соответствующих выплат, но и о комплексе других социальных мероприятий. В частности механизмов сопровождения ребенка от рождения до совершеннолетия государством ("еЯсли", "Пакет школьника" и т.д.).

Он также добавил, что на сегодня эту сумму необходимо пересмотреть с учетом индексации от 50 тысяч до 75 тысяч, и установлением больших выплат на второго и третьего ребенка.

Как еще могут пересмотреть выплаты

На днях в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13295, который также касается помощи при рождении ребенка и ряда других выплат.

Группа нардепов, которые являются авторами инициативы, считают целесообразным:

повысить выплаты при рождении ребенка примерно в полтора раза;

выплачивать всю сумму помощи сразу, а не частями.

Так, помощь при рождении ребенка предлагают установить в размере 25 прожиточных минимумов для детей в возрасте до 6 лет (2 563 грн в 2025 году). Соответственно, в случае принятия этого законопроекта, сумма выплат возрастет до 64 075 грн (сейчас это 41 280 грн).

Кроме того, документом предлагается ввести ряд новых видов государственной помощи:

Семьям с детьми до 6 лет — ежемесячную выплату в размере соответствующего прожиточного минимума (2 563 грн — в 2025). Ребенку на будущее — зачисление на депозитный счет в банке единовременной государственной помощи в размере 25 прожиточных минимумов для детей в возрасте до 6 лет, установленных законом на 1 января налогового (отчетного) года, которая становится депозитом на имя ребенка до достижения им 18 лет. Женщинам, которые имеют почетное звание "Мать-героиня" и не получают трудовую или социальную пенсию — выплату в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января налогового (отчетного) года.

Также инициатива предусматривает льготные кредиты семьям с детьми на строительство и приобретение жилья, компенсацию 100% расходов на проведение процедуры искусственного (экстракорпорального) оплодотворения женщин, состоящих в браке, дополнительные коммунальные льготы для многодетных семей.

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