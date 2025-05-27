Допомога на дитину з тяжким захворюванням — скільки виплачують та як оформити

Дитина з мамою в лікарняній палаті. Фото: УНІАН

Українським родинам, де є діти з онкологічним чи іншими тяжкими захворюваннями, яким не встановлено інвалідність, держава надає фінансову допомогу. Гроші надходять щомісяця на банківський рахунок одного з батьків або через Укрпошту.

Новини.LIVE розповідають, у яких випадках призначаються виплати та як їх оформити.

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Кому належать виплати

Перелік захворювань, розладів і травм, наявність яких дає право на отримання допомоги без встановлення інвалідності, визначений Постановою Кабміну від 27.12.2018 № 1161. Зокрема, як пояснили, у Міністерстві соціальної політики України, виплати призначаються, якщо дитина:

має тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, тяжкі психічні розлади;

хворіє на рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), має гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня;

отримала тяжку травму;

потребує трансплантації органа;

потребує паліативної допомоги.

Гроші виплачують особі, яка доглядає за дитиною. Це може бути один з батьків або усиновлювачів, опікун, інший законний представник.

Яка сума виплат

Розмір щомісячної соціальної допомоги становить два прожиткові мінімуми на дитину відповідного віку. У 2025 році прожитковий мінімум становить:

2 563 грн — для дітей віком до 6 років;

3 196 грн — для дітей віком від 6 до 18 років.

Як оформити грошову допомогу

Заяву можна подати особисто, звернувшись до органу соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради. До неї треба додати:

копію свідоцтва про народження дитини (з собою мати оригінал);

документ, що підтверджує статус усиновлювача, опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів;

довідку про захворювання дитини, видану лікарсько-консультативною комісією (ЛКК) лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими Міністерством охорони здоров’я;

реквізити банківського рахунку, на який виплачуватиметься допомога.

Заявник при зверненні повинен обов'язково мати при собі паспорт або ID-карту.

Подати заяву можна також онлайн — в застосунку або на сайті "Дія". Алгоритм такий:

Зайти на сторінку відповідної послуги (Каталог послуг — Пенсії, пільги та допомога — Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною). Натиснути кнопку "Подати заяву" і авторизуватись. Вказати дані дитини, на яку призначається допомога. Вказати спосіб отримання виплати. Вказати дані про судове рішення щодо усиновлення, якщо таке є. Завантажити сканкопію довідки про захворювання дитини, видану ЛКК. За потреби завантажити інші сканкопії (свідоцтва про народження дитини, рішення про усиновлення, рішення про влаштування дитини в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, рішення про встановлення опіки тощо). Підписати заяву електронним або Дія-підписом і надіслати. Дочекатись сповіщення про розгляд справи (буде в особистому кабінеті в Дії та на електронній пошті).

Заяву повинні розглянути протягом 10 календарних днів. При позитивному рішенні допомога буде призначена з дати звернення і виплачуватиметься протягом шести місяців. Щоб продовжити виплату ще на пів року, потрібно протягом місяця з дня зупинення виплати подати нову заяву і нову довідку ЛКК. Якщо дитині встановлюється інвалідність, виплати зупиняються з дня отримання відповідного статусу.

Раніше ми писали, що в Україні хочуть переглянути систему підтримки родин з дітьми, зокрема — збільшити допомогу при народженні та запровадити низку нових виплат. Головною метою запланованих змін є стимулювання підвищення рівня народжуваності.

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