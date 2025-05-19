Допомога при народженні дитини — в Україні хочуть збільшити розмір виплат

Мама з дитиною на руках. Фото: Freepik

В Україні хочуть переглянути систему підтримки родин з дітьми, зокрема — збільшити допомогу при народженні та запровадити низку нових виплат. Головною метою запланованих змін є стимулювання підвищення рівня народжуваності.

Новини.LIVE розповідають, що передбачає законопроєкт №13295, зареєстрований у Верховній Раді України.

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Головною метою ініціативи, як йдеться у пояснювальній записці, є запровадження та реалізація з боку держави практичних та ефективних заходів, спрямованих на поліпшення демографічної ситуації в Україні.

"Станом на 2025 рік демографічна ситуація в Україні залишається катастрофічною та характеризується стрімким скороченням населення, високим рівнем смертності, низькою народжуваністю та міграційними процесами, пов’язаними зі збройною агресією РФ", — наголошують автори законопроєкту.

Спираючись на низку досліджень, народні обранці вважають, що зростання рівня народжуваності, з-поміж іншого, тісно пов’язане з економічною підтримкою сімей з боку держави при народженні дитини.

Які зміни передбачає законопроєкт

Перш за все, парламентарі вважають за доцільне:

підвищити державну допомогу при народженні дитини приблизно у півтора раза;

виплачувати всю суму допомоги одразу, а не частинами, як це відбувається зараз.

Так, допомогу при народженні дитини хочуть виплачувати у розмірі 25 прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років. У 2025 році цей показник складає 2 563 грн. Відповідно, у разі прийняття запропонованих змін, сума виплат при народженні дитини зросте до 64 075 грн (зараз це 41 280 грн).

Крім того, законопроєктом передбачається декілька нових видів державної допомоги:

Сім'ям з дітьми до 6 років — щомісячну виплату у розмірі відповідного прожиткового мінімуму (2 563 грн — у 2025). Дитині на майбутнє — зарахування на депозитний рахунок в банку одноразової державної допомоги у розмірі 25 прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років, встановлених законом на 1 січня податкового (звітного) року, яка стає депозитом на ім’я дитини до досягнення нею 18 років. Жінкам, яким надано почесне звання "Мати-героїня" і які не отримують трудову або соціальну пенсію — виплату у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня податкового (звітного) року.

Також нардепи пропонують надавати пільгові кредити сім'ям з дітьми на будівництво та придбання житла, виплачувати компенсацію 100% витрат на проведення процедури штучного (екстракорпорального) запліднення жінок, які перебувають у шлюбі, а також запровадити додаткові комунальні пільги для багатодітних родин.

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