Допомога при народженні дитини — в Україні хочуть збільшити розмір виплат

В Україні хочуть збільшити виплати при народженні дитини — деталі
В Україні хочуть переглянути систему підтримки родин з дітьми, зокрема — збільшити допомогу при народженні та запровадити низку нових виплат. Головною метою запланованих змін є стимулювання підвищення рівня народжуваності.
Новини.LIVE розповідають, що передбачає законопроєкт №13295, зареєстрований у Верховній Раді України.
Головною метою ініціативи, як йдеться у пояснювальній записці, є запровадження та реалізація з боку держави практичних та ефективних заходів, спрямованих на поліпшення демографічної ситуації в Україні.
"Станом на 2025 рік демографічна ситуація в Україні залишається катастрофічною та характеризується стрімким скороченням населення, високим рівнем смертності, низькою народжуваністю та міграційними процесами, пов’язаними зі збройною агресією РФ", — наголошують автори законопроєкту.
Спираючись на низку досліджень, народні обранці вважають, що зростання рівня народжуваності, з-поміж іншого, тісно пов’язане з економічною підтримкою сімей з боку держави при народженні дитини.
Які зміни передбачає законопроєкт
Перш за все, парламентарі вважають за доцільне:
- підвищити державну допомогу при народженні дитини приблизно у півтора раза;
- виплачувати всю суму допомоги одразу, а не частинами, як це відбувається зараз.
Так, допомогу при народженні дитини хочуть виплачувати у розмірі 25 прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років. У 2025 році цей показник складає 2 563 грн. Відповідно, у разі прийняття запропонованих змін, сума виплат при народженні дитини зросте до 64 075 грн (зараз це 41 280 грн).
Крім того, законопроєктом передбачається декілька нових видів державної допомоги:
- Сім'ям з дітьми до 6 років — щомісячну виплату у розмірі відповідного прожиткового мінімуму (2 563 грн — у 2025).
- Дитині на майбутнє — зарахування на депозитний рахунок в банку одноразової державної допомоги у розмірі 25 прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років, встановлених законом на 1 січня податкового (звітного) року, яка стає депозитом на ім’я дитини до досягнення нею 18 років.
- Жінкам, яким надано почесне звання "Мати-героїня" і які не отримують трудову або соціальну пенсію — виплату у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня податкового (звітного) року.
Також нардепи пропонують надавати пільгові кредити сім'ям з дітьми на будівництво та придбання житла, виплачувати компенсацію 100% витрат на проведення процедури штучного (екстракорпорального) запліднення жінок, які перебувають у шлюбі, а також запровадити додаткові комунальні пільги для багатодітних родин.
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