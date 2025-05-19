Помощь при рождении ребенка — в Украине хотят увеличить размер выплат

Мама с ребенком на руках. Фото: Freepik

В Украине хотят пересмотреть систему поддержки семей с детьми, в частности — увеличить помощь при рождении и ввести ряд новых выплат. Главной целью запланированных изменений является стимулирование повышения уровня рождаемости.

Новини.LIVE рассказывают, что предусматривает законопроект №13295, зарегистрированный в Верховной Раде Украины.

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Главной целью инициативы, как говорится в пояснительной записке, является внедрение и реализация со стороны государства практических и эффективных мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Украине.

"По состоянию на 2025 год демографическая ситуация в Украине остается катастрофической и характеризуется стремительным сокращением населения, высоким уровнем смертности, низкой рождаемостью и миграционными процессами, связанными с вооруженной агрессией РФ", — отмечают авторы законопроекта.

Опираясь на ряд исследований, народные избранники считают, что рост уровня рождаемости, среди прочего, тесно связан с экономической поддержкой семей со стороны государства при рождении ребенка.

Какие изменения предусматривает законопроект

Прежде всего, парламентарии считают целесообразным:

повысить государственную помощь при рождении ребенка примерно в полтора раза;

выплачивать всю сумму помощи сразу, а не частями, как это происходит сейчас.

Так, помощь при рождении ребенка хотят выплачивать в размере 25 прожиточных минимумов для детей в возрасте до 6 лет. В 2025 году этот показатель составляет 2 563 грн. Соответственно, в случае принятия предложенных изменений, сумма выплат при рождении ребенка возрастет до 64 075 грн (сейчас это 41 280 грн).

Кроме того, законопроектом предусматривается несколько новых видов государственной помощи:

Семьям с детьми до 6 лет — ежемесячную выплату в размере соответствующего прожиточного минимума (2 563 грн — в 2025). Ребенку на будущее — зачисление на депозитный счет в банке единовременной государственной помощи в размере 25 прожиточных минимумов для детей в возрасте до 6 лет, установленных законом на 1 января налогового (отчетного) года, которая становится депозитом на имя ребенка до достижения им 18 лет. Женщинам, которым присвоено почетное звание "Мать-героиня" и которые не получают трудовую или социальную пенсию — выплату в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января налогового (отчетного) года.

Также нардепы предлагают предоставлять льготные кредиты семьям с детьми на строительство и приобретение жилья, выплачивать компенсацию 100% расходов на проведение процедуры искусственного (экстракорпорального) оплодотворения женщин, состоящих в браке, а также ввести дополнительные коммунальные льготы для многодетных семей.

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