Деньги для украинцев 40+ — кто получит 2 тыс. грн и на что их можно будет потратить

В Украине заработает новая государственная инициатива, направленная на профилактику заболеваний и своевременное выявление проблем со здоровьем. Программа предусматривает предоставление денежной поддержки тем, кто будет проходить медицинский осмотр.

Кто сможет воспользоваться программой

Во время вебинара Министерства здравоохранения, посвященном старту программы скринингов здоровья заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич рассказала, что бесплатное ежегодное обследование смогут проходить граждане, которым исполнилось 40 лет и более.

По предварительным расчетам, воспользоваться возможностью в 2026 году смогут около 5 миллионов украинцев из примерно 19 миллионов тех, кто соответствует критериям. В государственном бюджете на следующий год предусмотрено около 10 миллиардов гривен на реализацию этой инициативы.

Сколько будут выплачивать украинцам

Гражданам будет предоставляться адресная помощь до 2 000 гривен для проведения полного медицинского чекапа. В перечень обследований будут входить:

тестирование на диабет;

оценка состояния психического здоровья;

проверка сердечно-сосудистой системы.

Украинцы смогут самостоятельно выбирать медицинское учреждение для прохождения скрининга среди тех, которые заключат договор с государством. Средства на обследование Министерство здравоохранения будет перечислять на специально открытый банковский счет получателя.

