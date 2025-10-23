Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Выплаты для украинцев 40+ — кто и когда получит 2000 грн

Выплаты для украинцев 40+ — кто и когда получит 2000 грн

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 13:06
обновлено: 13:52
Деньги для украинцев 40+ — кто получит 2 тыс. грн и на что их можно будет потратить
Деньги на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE

В Украине заработает новая государственная инициатива, направленная на профилактику заболеваний и своевременное выявление проблем со здоровьем. Программа предусматривает предоставление денежной поддержки тем, кто будет проходить медицинский осмотр.

О том, какие суммы будут выплачивать украинцам и кто сможет их получить, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Кто сможет воспользоваться программой

Во время вебинара Министерства здравоохранения, посвященном старту программы скринингов здоровья заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич рассказала, что бесплатное ежегодное обследование смогут проходить граждане, которым исполнилось 40 лет и более.

По предварительным расчетам, воспользоваться возможностью в 2026 году смогут около 5 миллионов украинцев из примерно 19 миллионов тех, кто соответствует критериям. В государственном бюджете на следующий год предусмотрено около 10 миллиардов гривен на реализацию этой инициативы.

Сколько будут выплачивать украинцам

Гражданам будет предоставляться адресная помощь до 2 000 гривен для проведения полного медицинского чекапа. В перечень обследований будут входить:

  • тестирование на диабет;
  • оценка состояния психического здоровья;
  • проверка сердечно-сосудистой системы.

Украинцы смогут самостоятельно выбирать медицинское учреждение для прохождения скрининга среди тех, которые заключат договор с государством. Средства на обследование Министерство здравоохранения будет перечислять на специально открытый банковский счет получателя.

Ранее мы писали, что в Украине граждане, достигшие пенсионного возраста, имеют право получать пенсионные выплаты или государственную социальную помощь. Для каждого вида финансовой поддержки установлены отдельные условия и критерии.

Также мы рассказывали, что государство также оказывает помощь пожилым людям, которые не имеют близких родственников и нуждаются в постоянной опеке. В таких случаях пенсионерам может назначаться ежемесячная доплата к основной выплате.

выплаты деньги медицина соцвыплаты медобследование
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации