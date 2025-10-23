Відео
Головна Економіка Виплати для українців 40+ — хто та коли отримає 2000 грн

Виплати для українців 40+ — хто та коли отримає 2000 грн

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 13:06
Оновлено: 13:52
Гроші для українців 40+ — хто отримає 2 тис. грн та на що їх можна буде витратити
Гроші на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE

В Україні запрацює нова державна ініціатива, спрямована на профілактику захворювань і своєчасне виявлення проблем зі здоров’ям. Програма передбачає надання грошової підтримки тим, хто проходитиме медичний огляд.

Про те, які суми будуть виплачувати українцям та хто зможе їх отримати, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто зможе скористатися програмою

Під час вебінару Міністерства охорони здоров’я, присвяченому старту програми скринінгів здоров’я заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич розповіла, що безоплатне щорічне обстеження зможуть проходити громадяни, яким виповнилося 40 років і більше. 

За попередніми розрахунками, скористатися можливістю у 2026 році зможуть близько 5 мільйонів українців із приблизно 19 мільйонів тих, хто відповідає критеріям. У державному бюджеті на наступний рік передбачено близько 10 мільярдів гривень на реалізацію цієї ініціативи.

Скільки будуть виплачувати українцям

Громадянам надаватиметься адресна допомога до 2 000 гривень для проведення повного медичного чекапу. До переліку обстежень входитимуть:

  • тестування на діабет;
  • оцінка стану психічного здоров’я;
  • перевірка серцево-судинної системи.

Українці зможуть самостійно обирати медичний заклад для проходження скринінгу серед тих, які укладуть договір із державою. Кошти на обстеження Міністерство охорони здоров’я перераховуватиме на спеціально відкритий банківський рахунок отримувача.

Раніше ми писали, що в Україні громадяни, які досягли пенсійного віку, мають право отримувати пенсійні виплати або державну соціальну допомогу. Для кожного виду фінансової підтримки встановлено окремі умови та критерії.

Також ми розповідали, що держава також надає допомогу людям похилого віку, які не мають близьких родичів і потребують постійної опіки. У таких випадках пенсіонерам може призначатися щомісячна доплата до основної виплати.

виплати гроші медицина соцвиплати медобстеження
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
