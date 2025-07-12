Деньги нужно вернуть государству — кому с июля придется отдавать часть пенсии

Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Существуют случаи, когда пенсионеры должны вернуть часть уже полученных выплат. Речь идет о ситуации, когда человек получил излишне начисленную пенсию, а ПФУ об этом не было вовремя сообщено.

О том, кто из пенсионеров должен вернуть полученные средства с июля, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Когда нужно возвращать пенсию

Вернуть часть пенсии придется, если произошли жизненные изменения, которые влияют на размер выплат. Среди них:

смена места жительства;

увольнение с работы или закрытие предпринимательской деятельности;

начало работы по специальности — для тех, кто получает пенсию за выслугу лет;

трудоустройство или открытие собственного бизнеса (например, регистрация ФЛП);

изменение социального статуса (например, получение или потеря статуса участника боевых действий);

потеря оснований для надбавок (например, когда лицо, получавшее доплату за содержание несовершеннолетних детей, выходит на работу).

О таких изменениях пенсионер должен уведомить Пенсионный фонд в течение 10 дней. Сделать это можно:

онлайн — через портал электронных услуг ПФУ;

лично — в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда.

Что будет, если не сообщить ПФУ об изменениях

Если информация об изменениях не предоставлена вовремя и из-за этого возникла переплата, пенсионеру придется вернуть излишне полученные деньги. Это можно сделать добровольно.

Если же средства не возвращаются, Пенсионный фонд может обратиться в суд. В таком случае из ежемесячной пенсии автоматически будут вычитать до 20% до полного погашения долга.

Ранее мы писали, что в Украине пенсионеры имеют доступ к различным социальным льготам, которые помогают уменьшить расходы и сделать ежедневную жизнь комфортнее. Среди них — бесплатный проезд в общественном транспорте.

Также мы рассказывали, что в парламенте снова подняли тему изменений в пенсионное законодательство. В частности, обсуждается вероятность постепенного увеличения пенсионного возраста.