Гроші потрібно повернути державі — кому з липня доведеться віддавати частину пенсії

Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Існують випадки, коли пенсіонери мають повернути частину вже отриманих виплат. Йдеться про ситуації, коли людина отримала надміру нараховану пенсію, а ПФУ про це не було вчасно повідомлено.

Про те, хто з пенсіонерів повинен повернути отримані кошти з липня, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Коли потрібно повертати пенсію

Повернути частину пенсії доведеться, якщо сталися життєві зміни, які впливають на розмір виплат. Серед них:

зміна місця проживання;

звільнення з роботи або закриття підприємницької діяльності;

початок роботи за фахом — для тих, хто отримує пенсію за вислугу років;

працевлаштування або відкриття власного бізнесу (наприклад, реєстрація ФОП);

зміна соціального статусу (наприклад, отримання або втрата статусу учасника бойових дій);

втрата підстав для надбавок (наприклад, коли особа, яка отримувала доплату за утримання неповнолітніх дітей, виходить на роботу).

Про такі зміни пенсіонер повинен повідомити Пенсійний фонд протягом 10 днів. Зробити це можна:

онлайн — через портал електронних послуг ПФУ;

особисто — у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду.

Що буде, якщо не повідомити ПФУ про зміни

Якщо інформація про зміни не надана вчасно і через це виникла переплата, пенсіонеру доведеться повернути надміру отримані гроші. Це можна зробити добровільно.

Якщо ж кошти не повертаються, Пенсійний фонд може звернутися до суду. У такому разі з щомісячної пенсії автоматично вираховуватимуть до 20% до повного погашення боргу.

Раніше ми писали, що в Україні пенсіонери мають доступ до різноманітних соціальних пільг, що допомагають зменшити витрати та зробити щоденне життя комфортнішим. Серед них — безплатний проїзд у громадському транспорті.

Також ми розповідали, що у парламенті знову порушили тему змін до пенсійного законодавства. Зокрема, обговорюється ймовірність поступового збільшення пенсійного віку.