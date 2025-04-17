Стоимость паски в 2025 году — выгодно ли приготовить дома

Хозяйка украшает паску. Фото: УНИАН

Накануне Пасхи полки магазинов полностью забиты пасками на разный вкус и кошелек. В некоторых супермаркетах можно даже отдельно приобрести верхушки пасхальной выпечки. Однако нередко украинские хозяйки готовят паски самостоятельно дома, ведь уверены, что это не только вкуснее, но и экономнее.

Новини.LIVE подсчитали, сколько стоит испечь паску собственноручно и действительно ли это выгодно.

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Во сколько обойдется приготовление домашней паски

Для приготовления паски по традиционному рецепту необходимо приобрести следующие продукты (в расчете указаны средние цены в супермаркетах):

Тесто:

1 кг пшеничной муки — 31,39 грн ("Хуторок");

400 мл молока 2,6% — 22,35 грн;

12 г сухих дрожжей — 10 грн;

6 яиц — 44,10 грн;

200 г сахара — 6,64 грн;

200 г сливочного масла 73% — 103,95 грн ("Яготинське");

50 г сметаны 15% — 7,57 грн;

20 г растительного масла — 1,9 грн;

200 г изюма — 39,79 грн (ТМ "Повна чаша" в Сильпо);

2 ч.л. ванильного сахара — 1,84 грн.

Глазурь:

3 яичных белка — 22,05 грн;

200 г сахара — 6,64 грн;

1 ч.л. ванильного сахара — 0,92 грн;

50 г сахарной пудры — 3,5 грн (ТМ "Повна чаша" в Сильпо).

Из этого количества ингредиентов получается 5 пасок весом примерно 300 г. Расходы на продукты составят 302,64 грн. То есть, одна паска обойдется примерно в 60,53 грн.

Сколько стоит приготовить паску. Графика: Новини.LIVE

Заметим, что в расчет не вошла стоимость форм для выпечки, а также расходы на газ, воду и электроэнергию, которые используются при приготовлении пасок.

Сколько стоят паски в супермаркетах

На прилавках украинских магазинов есть немало предложений готовой пасхальной выпечки. Стоимость разная — в зависимости от веса, начинки, оформления изделия, производителя и тому подобное. Цены на паски весом 300 г в столичных супермаркетах следующие:

АТБ, "Кекс Царь хлеб "Паска Традиционная" (300 г) — 39,40 грн/шт.;

АТБ, "Кекс Киевхлеб "Праздничный пасхальный" (300 г) — 62,40 грн/шт.;

Сильпо, "Кекс Царь хлеб "Паска Традиционная" (300 г) — 48,99 грн/шт.;

Novus, "Паска элитная с сухофруктами" (300 г) — 169,0 грн/шт.;

Novus, "Паска Румянец Европейская" (300 г) — 199,0 грн/шт.;

Novus, "Паска Румянец праздничная с цукатами" (300 г) — 199,0 грн/шт.

Итак, приготовить домашнюю паску по традиционному рецепту обойдется не намного дешевле, а иногда и дороже, чем купить пасхальную выпечку в супермаркете. Здесь все зависит от того, какие ингредиенты выбирать и какие расходы учитывать.

Однако для украинских хозяек приготовление паски собственноручно — это не столько об экономии бюджета, сколько об особом праздничном ритуале, который добавляет Пасхе особого тепла и домашнего уюта.

Ранее мы писали, когда лучше выпекать паски на Пасху в 2025 году. Ведь это — не просто кулинарный процесс, а настоящий ритуал, который всегда сопровождается традициями и приметами. Поэтому очень важно выбрать правильный, благоприятный день для выпечки, чтобы она точно удалась.

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