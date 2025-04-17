Вартість паски у 2025 році — чи вигідно приготувати вдома

Господиня прикрашає паску. Фото: УНІАН

Напередодні Великодня полиці магазинів вщент забиті пасками на різний смак та гаманець. В деяких супермаркетах можна навіть окремо придбати верхівки великодньої випічки. Однак нерідко українські господині готують паски самостійно вдома, адже впевнені, що це не лише смачніше, але й економніше.

Новини.LIVE підрахували, скільки коштує спекти паску власноруч та чи дійсно це вигідно.

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У скільки обійдеться приготування домашньої паски

Для приготування паски за традиційним рецептом необхідно придбати такі продукти (у розрахунку вказані середні ціни в супермаркетах):

Тісто:

1 кг пшеничного борошна — 31,39 грн ("Хуторок");

400 мл молока 2,6% — 22,35 грн;

12 г сухих дріжджів — 10 грн;

6 яєць — 44,10 грн;

200 г цукру — 6,64 грн;

200 г вершкового масла 73% — 103,95 грн ("Яготинське");

50 г сметани 15% — 7,57 грн;

20 г рослинної олії — 1,9 грн;

200 г родзинок — 39,79 грн (ТМ "Повна чаша" в Сільпо);

2 ч.л. ванільного цукру — 1,84 грн.

Глазур:

3 яєчних білки — 22,05 грн;

200 г цукру — 6,64 грн;

1 ч.л. ванільного цукру — 0,92 грн;

50 г цукрової пудри — 3,5 грн (ТМ "Повна чаша" в Сільпо).

З цієї кількості інгредієнтів виходить 5 пасок вагою приблизно 300 г. Витрати на продукти складуть 302,64 грн. Тобто, одна паска обійдеться приблизно в 60,53 грн.

Скільки коштує приготувати паску. Графіка: Новини.LIVE

Зауважимо, що до розрахунку не увійшла вартість форм для випічки, а також витрати на газ, воду та електроенергію, які використовуються при приготуванні пасок.

Скільки коштують паски в супермаркетах

На прилавках українських магазинів є чимало пропозицій готової великодньої випічки. Вартість різна — залежно від ваги, начинки, оформлення виробу, виробника тощо. Ціни на паски вагою 300 г в столичних супермаркетах такі:

АТБ, "Кекс Цар хліб "Паска Традиційна" (300 г) — 39,40 грн/шт.;

АТБ, "Кекс Київхліб "Святковий пасхальний" (300 г) — 62,40 грн/шт.;

Сільпо, "Кекс Цар хліб "Паска Традиційна" (300 г) — 48,99 грн/шт.;

Novus, "Паска елітна з сухофруктами" (300 г) — 169,0 грн/шт.;

Novus, "Паска Рум'янець Європейська" (300 г) — 199,0 грн/шт.;

Novus, "Паска Рум'янець святкова з цукатами" (300 г) — 199,0 грн/шт.

Отже, приготувати домашню паску за традиційним рецептом обійдеться не набагато дешевше, а інколи й дорожче, ніж купити великодню випічку в супермаркеті. Тут все залежить від того, які інгредієнти обирати та які витрати враховувати.

Однак для українських господинь приготування паски власноруч — це не стільки про економію бюджету, скільки про особливий святковий ритуал, який додає Великодню особливого тепла й домашнього затишку.

Раніше ми писали, коли краще випікати паски на Великдень у 2025 році. Адже це — не просто кулінарний процес, а справжній ритуал, який завжди супроводжується традиціями та прикметами. Тому дуже важливо обрати правильний, сприятливий день для випічки, щоб вона точно вдалася.

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