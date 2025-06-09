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Главная Экономика Отказ в кредитах военным — могут ли банки возобновить лимиты

Отказ в кредитах военным — могут ли банки возобновить лимиты

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Дата публикации 9 июня 2025 19:03
Отказ в кредитах военным — в правительстве назвали пути решения проблемы
Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские банки массово отказывают в предоставлении кредитов военнослужащим по определенным причинам. В комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики готовят решение для преодоления этой проблемы.

Об этом сообщил председатель Комитета Даниил Гетманцев.

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Он напомнил, что банки массово отказывают в кредитовании военнослужащим, ведь по таким кредитам законодательством предусмотрен запрет на взыскание процентов за пользование средствами и штрафов.

"Существующая в законе преференция (запрет на взыскание с военных % и штрафов по кредитам) является существенным препятствием для их кредитования. Банки массово отказывают в кредитовании, ведь государство, введя преференцию, не предложило альтернативных источников для покрытия их рисков и прибыли", — говорится в заметке.

Что предлагают в правительстве

Гетманцев поддержал предложение главы Национального банка Украины Андрея Пышного о необходимости введения соответствующей бюджетной программы

В то же время он согласился и с предложением соучредителя monobank Олега Гороховского о принятии банками, обслуживающими выплату вознаграждения военным, обязанности предоставлять защитникам кредитные лимиты в сумме среднего месячного содержания за последние три месяца.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил, что обслуживание вознаграждения приносит доход, часть которого необходимо направить на социальные программы. Это может быть зафиксировано в рамках соответствующего меморандума между банками, и не требует нормативно-правовых изменений.

Ранее мы писали, почему банки отказываются предоставлять кредиты военнослужащим.

Также узнавайте, как защитники со статусом УБД могут воспользоваться льготной ипотекой по программе "еОселя".

Верховная Рада кредиты банки кредит во время войны украинские военные
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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