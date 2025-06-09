Отказ в кредитах военным — в правительстве назвали пути решения проблемы

Деньги в кармане военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские банки массово отказывают в предоставлении кредитов военнослужащим по определенным причинам. В комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики готовят решение для преодоления этой проблемы.

Об этом сообщил председатель Комитета Даниил Гетманцев.

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Он напомнил, что банки массово отказывают в кредитовании военнослужащим, ведь по таким кредитам законодательством предусмотрен запрет на взыскание процентов за пользование средствами и штрафов.

"Существующая в законе преференция (запрет на взыскание с военных % и штрафов по кредитам) является существенным препятствием для их кредитования. Банки массово отказывают в кредитовании, ведь государство, введя преференцию, не предложило альтернативных источников для покрытия их рисков и прибыли", — говорится в заметке.

Что предлагают в правительстве

Гетманцев поддержал предложение главы Национального банка Украины Андрея Пышного о необходимости введения соответствующей бюджетной программы

В то же время он согласился и с предложением соучредителя monobank Олега Гороховского о принятии банками, обслуживающими выплату вознаграждения военным, обязанности предоставлять защитникам кредитные лимиты в сумме среднего месячного содержания за последние три месяца.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил, что обслуживание вознаграждения приносит доход, часть которого необходимо направить на социальные программы. Это может быть зафиксировано в рамках соответствующего меморандума между банками, и не требует нормативно-правовых изменений.

Ранее мы писали, почему банки отказываются предоставлять кредиты военнослужащим.

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