Отказ в кредитах военным — в правительстве назвали пути решения проблемы

Отказ в кредитах военным — могут ли банки возобновить лимиты
Украинские банки массово отказывают в предоставлении кредитов военнослужащим по определенным причинам. В комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики готовят решение для преодоления этой проблемы.
Об этом сообщил председатель Комитета Даниил Гетманцев.
Он напомнил, что банки массово отказывают в кредитовании военнослужащим, ведь по таким кредитам законодательством предусмотрен запрет на взыскание процентов за пользование средствами и штрафов.
"Существующая в законе преференция (запрет на взыскание с военных % и штрафов по кредитам) является существенным препятствием для их кредитования. Банки массово отказывают в кредитовании, ведь государство, введя преференцию, не предложило альтернативных источников для покрытия их рисков и прибыли", — говорится в заметке.
Что предлагают в правительстве
Гетманцев поддержал предложение главы Национального банка Украины Андрея Пышного о необходимости введения соответствующей бюджетной программы
В то же время он согласился и с предложением соучредителя monobank Олега Гороховского о принятии банками, обслуживающими выплату вознаграждения военным, обязанности предоставлять защитникам кредитные лимиты в сумме среднего месячного содержания за последние три месяца.
Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил, что обслуживание вознаграждения приносит доход, часть которого необходимо направить на социальные программы. Это может быть зафиксировано в рамках соответствующего меморандума между банками, и не требует нормативно-правовых изменений.
Ранее мы писали, почему банки отказываются предоставлять кредиты военнослужащим.
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