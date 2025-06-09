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Головна Економіка Відмова у кредитах військовим — чи можуть банки відновити ліміти

Відмова у кредитах військовим — чи можуть банки відновити ліміти

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Дата публікації: 9 червня 2025 19:03
Відмова у кредитах військовим — в уряді назвали шляхи розв'язання проблеми
Гроші в кишені військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські банки масово відмовляють у наданні кредитів військовослужбовцям з певних причин. У комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики готують рішення для подолання цієї проблеми.

Про це повідомив голова Комітету Данило Гетманцев.

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Він нагадав, що банки масово відмовляють в кредитуванні військовослужбовцям, адже за такими кредитами законодавством передбачена заборона на стягнення відсотків за користування коштами та штрафів. 

"Існуюча в законі преференція (заборона на стягнення з військових % та штрафів за кредитами) є істотною перешкодою для їх кредитування. Банки масово відмовляють в кредитуванні, адже держава, ввівши преференцію, не запропонувала альтернативних джерел для покриття їх ризиків та прибутку", — йдеться у дописі. 

Що пропонують в уряді

Гетманцев підтримав пропозицію голови Національного банку України  Андрія Пишного щодо необхідності запровадження відповідною бюджетної програми

Водночас він погодився і з пропозицією співзасновника monobank Олега Гороховського щодо прийняття банками, що обслуговують виплату винагороди військовим, обов'язку надавати захисникам кредитні ліміти в сумі середнього місячного утримання за останні три місяці. 

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики зауважив, що обслуговування винагороди приносить дохід, частину якого необхідно спрямувати на соціальні програми. Це може бути зафіксовано у рамках відповідного меморандуму між банками, і не потребує нормативно-правових змін.

Раніше ми писали, чому банки відмовляються надавати кредити військовослужбовцям.

Також дізнавайтеся, як захисники зі статусом УБД можуть скористатися пільговою іпотекою за програмою "єОселя".

Верховна Рада кредити банки кредит під час війни українські військові
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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