Відмова у кредитах військовим — в уряді назвали шляхи розв'язання проблеми

Гроші в кишені військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські банки масово відмовляють у наданні кредитів військовослужбовцям з певних причин. У комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики готують рішення для подолання цієї проблеми.

Про це повідомив голова Комітету Данило Гетманцев.

Реклама

Читайте також:

Він нагадав, що банки масово відмовляють в кредитуванні військовослужбовцям, адже за такими кредитами законодавством передбачена заборона на стягнення відсотків за користування коштами та штрафів.

"Існуюча в законі преференція (заборона на стягнення з військових % та штрафів за кредитами) є істотною перешкодою для їх кредитування. Банки масово відмовляють в кредитуванні, адже держава, ввівши преференцію, не запропонувала альтернативних джерел для покриття їх ризиків та прибутку", — йдеться у дописі.

Що пропонують в уряді

Гетманцев підтримав пропозицію голови Національного банку України Андрія Пишного щодо необхідності запровадження відповідною бюджетної програми

Водночас він погодився і з пропозицією співзасновника monobank Олега Гороховського щодо прийняття банками, що обслуговують виплату винагороди військовим, обов'язку надавати захисникам кредитні ліміти в сумі середнього місячного утримання за останні три місяці.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики зауважив, що обслуговування винагороди приносить дохід, частину якого необхідно спрямувати на соціальні програми. Це може бути зафіксовано у рамках відповідного меморандуму між банками, і не потребує нормативно-правових змін.

Раніше ми писали, чому банки відмовляються надавати кредити військовослужбовцям.

Також дізнавайтеся, як захисники зі статусом УБД можуть скористатися пільговою іпотекою за програмою "єОселя".